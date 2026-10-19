La Time Use Week 2026 se centra en los efectos de la "aceleración social" y el derecho al tiempo

La consellera Menor durante la inauguración de la Time Use Week 2026 este lunes - GOVERN

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIII Time Use Week, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles, ha centrado su programación en los efectos de la "aceleración social" y el derecho al tiempo.

Con el lema 'El derecho al tiempo y la aceleración social: políticas para el bienestar sostenible', los actos centrales tendrán lugar en Barcelona y la UAB, además de actividades paralelas por toda Catalunya, informa en un comunicado la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, que colabora.

La consellera, Eva Menor, ha resaltado durante la inauguración que las políticas del tiempo son "una herramienta imprescindible para transformar las desigualdades entre hombres y mujeres que aún persisten".

"El reto que tenemos es repensar el tiempo desde una perspectiva colectiva y feminista, porque no se trata simplemente de encontrar más horas al día, sino de decidir cómo queremos organizarlas y qué prioridades queremos situar en el centro", ha dicho.

Además, ha recordado que "el tiempo es vida" y que garantizar el derecho al tiempo es garantizar más igualdad, más salud y más bienestar para todos.

EVENTO

Esta edición pone el foco en el impacto de la aceleración social sobre el tiempo de trabajo remunerado, los cuidados o la vida comunitaria; también abordará las soluciones y políticas necesarias para avanzar hacia una organización del tiempo más saludable y equitativa; y la programación incluirá conferencias, debates, talles y espacios de encuentro.

Varias sesiones abordarán recursos y herramientas para la aplicación de políticas del tiempo en las administraciones públicas, con la participación de la Conselleria de Igualdad y Feminismo, y este martes se analizarán en la UAB los datos de la Enquesta Catalana dels Usos del Temps 2024.

La Asamblea General de la Local and Regional Time Network --de la que forma parte la Generalitat-- se reunirá este martes en Barcelona en el marco de la Time Use Week 2026 para "continuar fomentando la cooperación y el aprendizaje mutuo entre ciudades y regiones interesadas en las políticas del tiempo".

TAREAS DEL HOGAR Y DE CUIDADOS

La consellera ha insistido en que la desigualdad de género en los usos del tiempo tiene consecuencias sobre las oportunidades profesionales, la autonomía económica y la salud de la mujer, y "la igualdad efectiva no se puede limitar a garantizar los mismos derechos sobre el papel", sino que también comienza cuando se garantiza que todas las personas puedan disponer de su tiempo.

Según datos aportados por el Departament, el 36,6% de las mujeres asalariadas manifiesta preocupación por el trabajo cuando no está trabajando, ante el 27,6% de los hombres.

El 43% de las mujeres declara tener dificultades para conciliar la vida laboral, familiar y personal, ante el 36% de hombres; el 56% de mujeres planifica sola las tareas del hogar y de cuidado de la familia, ante un 16% de los hombres; y las mujeres dedican 1 hora y 13 minutos más al día a las tareas del hogar y de cuidados.