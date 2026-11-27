Los galardonados - COL·LEGI DE PERIODISTES

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los XVI Premis de Comunicació Corporativa 'Pilar Casanova' del Col·legi de Periodistes han reconocido al fundador y presidente ejecutivo de Intermèdia Comunicació, Toni Rodríguez, al Hospital Sant Joan de Déu (SJD) de Barcelona y al Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC).

Toni Rodríguez ha sido galardonado con el Premio a la Trayectoria Profesional: el jurado ha reconocido "su contribución a consolidar la comunicación corporativa en Catalunya", combinando la experiencia periodística con el asesoramiento con empresas e instituciones, informa el Col·legi en un comunicado de este viernes.

El Sant Joan de Déu ha sido reconocido en la categoría Mejor Estrategia Comunicativa por 'Únicas Hackathon', una iniciativa científica de alta complejidad convertida en un relato "cercano, humano y con gran impacto social".

El Premio a la Innovación ha recaído en el 'Abecedari Veterinari' del Consell de Col·legis Veterinaris: son 26 piezas audiovisuales "que combinan humor, interpretación y rigor científico para acercar la profesión veterinaria y el concepto de 'una sola salud' a la ciudadanía".

VII JORNADA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Los premios se han entregado durante la VII Jornada de Comunicación Corporativa, organizada por el Col·legi y Dircom Catalunya bajo el lema 'La IA en la comunicación corporativa. De la teoría a la práctica'.

El decano del Col·legi, Joan Maria Morros, ha afirmado que 3 de cada 4 organizaciones ya usan la IA pero "solo 1 de cada 5 tiene una política interna sobre su uso", según un estudio del Grup de Treball d'IA del Col·legi.

"La IA nos puede ayudar a trabajar mejor. Pero, por mucho que nos ayude, no firma nada: quien responde de lo que comunicamos somos nosotros", ha añadido.

También ha defendido que "no hay ningún lado oscuro" en el sector del periodismo, dentro del cual la comunicación corporativa ya es la primera salida profesional, y que los principios éticos en ambos casos son los mismos.