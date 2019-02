Torra, Aragonès, Torrent, Capella y Calvet estarán este martes en Madrid por el juicio del 1-O

Publicado 11/02/2019 17:53:00 CET

El presidente, Capella y Calvet entrarán en el TS pero Torrent y Aragonès no al ser testigos

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresidente Pere Aragonès; la consellera de Justicia, Ester Capella; el conseller de Territorio, Damià Calvet, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, estarán este martes en Madrid para seguir el inicio del juicio del 1-O que empezará en el Tribunal Supremo (TS).

Torra, Capella y Calvet acudirán a las 10 horas en las sede el Alto Tribunal y posteriormente, a una hora aún por concretar, el presidente comparecerá ante los medios en la sala del Centre Cultural Blanquerna de Madrid, donde está la sede de la Delegación de la Generalitat en la capital.

Este mismo centro será el que habilitará el Govern durante todo el juicio para "dar atención a los medios internacionales y los observadores" que acudan a Madrid para seguir el proceso judicial contra los líderes independentistas encausados.

El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, defendió hace una semanas que buscan que "toda la información del juicio les pueda llegar --a estos medios-- directamente sin ningún filtro ni interferencias de campañas de marketing del Gobierno español".

ASIENTO PREFERENTE

El presidente de la Generalitat será recibido por el propio presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que después le acompañará al Salón de Plenos, donde se celebrará el juicio, y se le buscará un asiento preferente, según explicaron hace unos días fuentes del Alto Tribunal.

De hecho, el TS ha reservado para el día que arranca el juicio una plaza para Torra y para dos miembros del Govern, después de que el presidente de la Generalitat lo haya solicitado.

También lo ha solicitado Torrent, después de que la Junta de Portavoces de la Cámara catalana aprobara una declaración impulsada por JxCat, ERC, los comuns y la CUP que reclama al Supremo que una delegación del Parlament esté presente durante todo el juicio.

Aunque el presidente del Parlament había solicitado tener cuatro plazas para miembros de la Cámara, el Supremo ha contestado que garantiza la presencia de dos diputados.

ARAGONÈS Y TORRENT

Aragonès y Torrent también se desplazarán a Madrid este martes pero en su caso no estarán dentro del Supremo: fuentes de Vicepresidencia y de la Cámara catalana coinciden en señalar que, al haber sido citados como testigos en la causa, no pueden estar dentro de la sala hasta que no hayan declarado previamente.

Además, el Govern explicó el martes de la semana pasada que los consellers se irán repartiendo los viajes a Madrid para poder apoyar a los líderes independentistas procesados y, a la vez, mantener su agenda y su trabajo habitual en Catalunya.

Así, "no todo el Govern" podrá estar en todas las sesiones, pero si se irán complementando los consellers para tener presencia continuada en Madrid y que los líderes soberanistas encausados noten su apoyo, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Elsa Artadi.

ADA COLAU

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también tiene previsto acudir al Supremo cuando comiencen a declarar los encausados y lo hará acompañada de eurodiputados, como la dirigente del Partido Verde Europeo, Ska Keller.

Pese a que ella no irá hasta que declaren los encausados, el Gobierno municipal tendrá representación el primer día del juicio, que coincide con Santa Eulàlia --copatrona de Barcelona-- y podría ser el teniente de alcalde Jaume Asens.

Al igual que Aragonès y Torrent, Colau está llamada por el Supremo a declarar como testigo durante el juicio, pero el martes aseguró que todavía no le había llegado la notificación oficial y manifestó que está "plenamente dispuesta a explicar lo que haga falta, porque no hay nada que esconder".

Otras de las figuras importantes serán los familiares de los presos soberanistas, que también tienen previsto asistir a las sesiones, pese a que la pareja del exconseller Raül Romeva indicó que por el momento no pueden concretar cómo será su presencia en Madrid porque las cosas "cambian minuto a minuto".