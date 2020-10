Torra discrepa de ERC y defiende que si se supera el 50% debe haber "consecuencias políticas"

Le habría gustado ver si en el BOE el Rey le "habría agradecido los servicios prestados"

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha avisado este lunes a ERC de que si el independentismo supera el 50% de votos en las próximas elecciones debe haber "consecuencias políticas" y ha recriminado que los republicanos digan que con el 50% no es suficiente y que esta mayoría se debe prolongar en sucesivos comicios.

"Discrepo, pienso que la fuerza de los catalanes la tenemos ahora. Si tenemos un 50% en las elecciones inevitablemente tiene que conducir a unas consecuencias políticas que pasan por una ruptura democrática y el desbordamiento del régimen del 78", ha afirmado en declaraciones a los medios después de reunirse con el síndic de Greuges, Rafael Ribó.

Torra ha advertido del riesgo "de que la gente acabe abandonando los partidos" si el independentismo supera el 50% y no se producen estas consecuencias que él pide.

Después de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, se haya defendido de las críticas por no haber comunicado a JxCat la fecha de las elecciones, Torra le ha recriminado que a él tampoco le comunicó que se quedaba sin escaño, según él.

"Le recordaría al presidente del Parlament que cuando me retiró el escaño me enteré en el momento de apretar el botón. Recordemos muchas cosas si tenemos que recordar", ha asegurado.

VISITA DEL REY

Ante la visita del Rey Felipe VI a Barcelona este viernes, el exjefe del Ejecutivo catalán ha recordado que en el inicio de la legislatura su Govern ya decidió no acudir a ningún acto organizado por la Casa Real, y ha lamentado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) finalmente no haya publicado su cese porque estaría firmada por el Rey.

"El hecho de que finalmente no se haya publicado en el BOE la inhabilitación siempre me ha quedado ese regusto de saber si el Rey me habría agradecido los servicios prestados o no", ha ironizado.

TC COMO PASO PREVIO A EUROPA

También ha manifestado su desconfianza en que el Tribunal Constitucional (TC) acepte su recurso porque "es imposible que ningún independentista catalán tenga dentro del ámbito del Estado ningún tipo de justicia".

Así, ha definido su recurso al TC como un paso previo para llegar a las instituciones europeas: "No tengo ninguna expectativa favorable pero sí que es necesario pasar por el TC para poder llegar a Europa".

Tras la reunión con Ribó, Torra ha agradecido al síndic que considere que con la inhabilitación se le han vulnerado derechos fundamentales y haya trasladado su caso a las instituciones europeas, lo que cree que ayudará a "llevar la causa del independentismo a Europa".