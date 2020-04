Torra sobre los nuevos Pactos de la Moncloa: "Nadie me ha explicado nada"

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que nadie le ha explicado nada sobre la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar unos nuevos Pactos de la Moncloa a raíz de la crisis del coronavirus.

"No tengo ni idea, nadie me ha explicado nada. No sé si estos pactos son para que podamos discutir sobre el derecho a la autodeterminación o sobre si quieren recentralizar. No sé de qué quieren ir", ha recalcado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Lo ha dicho después de que Sánchez haya convocado a los partidos a una reunión la semana próxima para evaluar la posibilidad de ir ahormando un gran acuerdo de país como el de los Pactos de la Moncloa que permita hacer frente a la crisis económica y social que se viene encima como consecuencia de la pandemia.

Sin embargo, Torra ha criticado la "ineficaz" manera de actuar del Gobierno, y ha asegurado que así lo trasladó durante la última reunión de presidentes de las comunidades autónomas.

"Para qué sirve que nos reunamos todos los presidentes, que Sánchez explique lo que explicó el sábado, que cada uno explique su situación y hasta el domingo que viene. No tenemos ningún retorno de lo que decimos", ha reprochado.

"AMENAZAS" DEL SUPREMO

Sobre la situación de los presos independentistas, cree que la decisión que tomó la junta de tratamiento de que no pasaran el confinamiento en casa está "viciada por las amenazas" del Tribunal Supremo.

"Estas amenazas pusieron a estos funcionarios ante la perspectiva de una desobediencia", ha lamentado Torra, que ha comparado esta situación con lo ocurrido con la pancarta que no quiso retirar del Palau de la Generalitat.