Torra replica a alcaldes del PSC que la coordinación con los municipios "está siendo buena"

Les pide por carta que apoyen al Govern en sus reivindicaciones dirigidas al Gobierno de Sánchez

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha respondido este martes por carta a los alcaldes del PSC del Baix Llobregat (Barcelona) que el lunes acusaron al Govern de no aprovechar la infraestructura de la administración local para combatir el coronavirus, y el jefe del Ejecutivo catalán ha asegurado que la coordinación con los municipios "está siendo buena".

En la carta recogida por Europa Press, ha destacado que desde el primer día la Generalitat está trabajando con los municipios para coordinar la gestión de la crisis sanitaria y ha insistido en que las delegaciones del Govern están en contacto con todos los ayuntamientos: "Me consta que el delegado de Barcelona lo está con todos vosotros".

Torra ha añadido que el Govern ha celebrado reuniones sectoriales con los ayuntamientos donde algunos de los alcaldes del PSC que firmaron la carta el lunes participaron y ha defendido la necesidad de colaborar entre la Generalitat y las administraciones locales: "No dudéis nunca que, a cualquier hora del día, estamos a vuestro lado para ayudaros; más bien dicho, ayudarnos".

Así, ha afirmado que el Procicat está coordinando con los ayuntamientos la disponibilidad de equipamientos municipales para ayudar en la lucha contra el Covid-19: "La tarea de hospitales provisionales o espacios adicionales para varias necesidades se está llevando a cabo en todo el país, trabajando coordinadamente con todos los ayuntamientos".

"NO SON TIEMPOS DE REPROCHES"

El presidente del Govern también ha lamentado que desde la declaración del estado de alarma la autoridad competente en salud y orden público es el Gobierno central: "Sabéis también cuál es la opinión que tiene el Govern. No me extenderé. No son tiempos de reproches, sino de avanzar juntos".

Sin embargo, sí que ha expresado su preocupación por la falta de material de protección y ha asegurado que, desde la declaración del estado de alarma, de todo el material sanitario que llega en Catalunya "solo el 10% proviene del Estado".

"Como compartimos la preocupación, os hago saber que el Govern ha hecho esfuerzos ingentes y ha llevado a cabo decenas y decenas de iniciativas para paliar esta situación. Y también vosotros y muchas instituciones, empresas o ciudadanos que solidariamente nos han ayudado. Muchas gracias a todos", ha subrayado.

Torra ha recriminado que las ayudas que están recibiendo del Gobierno central son insuficientes, según él, y ha pedido a estos alcaldes que se unan a sus reivindicaciones: "Cuento con todo vuestro apoyo para todas las reivindicaciones que sean necesarias".

"HAGÁMOSLO JUNTOS"

Además, ha recordado que el Govern está pidiendo al Gobierno flexibilizar el techo de gasto de todas las administraciones, especialmente la Generalitat y los ayuntamientos, por lo que espera que esto sea pronto una realidad y pueda ayudar a los alcaldes a los que dirige la carta: "Confío en que compartís todas estas medidas que defiende el Govern".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo catalán ha avisado de que cuando se supere el punto álgido de la crisis sanitaria será necesario un plan de tests masivos a la población y ha pedido la ayuda de los ayuntamientos para hacerlo: "Hagámoslo juntos".