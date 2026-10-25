Trias cree que Puigdemont no concurrirá a otras elecciones y ve a Junts "en renovación"

Archivo - El exalcalde de Barcelona Xavier Trias - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias cree que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, no se presentará a unas nuevas elecciones cuando regrese de Bruselas, y ha señalado que el partido está "en renovación".

"Yo creo que no se presentará a unas elecciones, pero él deberá tomar una decisión que no es fácil, que ayude a la gobernabilidad" y que visibilice el maltrato y la persecución que, a su juicio, ha sufrido Catalunya, motivo por el que cree que los responsables de todo ello deben pedir perdón, ha dicho en una entrevista de Europa Press.

Después de que Puigdemont ya haya descartado ejercer de líder de la oposición en el Parlament, se ha mostrado convencido de que, una vez vuelva, hará lo que decida: "Él estará al frente de un partido, y estoy completamente de acuerdo en que lo siga presidiendo y después debe decidir qué quiere hacer en política".

"Creo que es un partido que está en renovación", ha sostenido Trias, que ve figuras muy buenas, empezando por el candidato del partido en Barcelona, Jordi Martí, y otros representantes de la capital catalana; el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, y la diputada en el Congreso Pilar Calvo.

Según Trias, entre todos los que integran Junts deben construir el partido, conservando su esencia como partido nacionalista que está a favor de la independencia, que juega en favor de Catalunya y augura que lo volverán a hacer de forma diferente.

"Ahora debe haber una gente que conduzca cómo lo hacemos diferente. Porque la filosofía es la misma. Lo que cambia es la manera de hacerlo", ha opinado.

"NO SOBRA NADIE"

Al preguntársele si se debe renovar la dirección del partido para enfocar esta nueva etapa, ha apuntado que deben decidirlo en Junts pero que "no sobra nadie", según él.

También comparte que Puigdemont pueda regresar de Bruselas después de las elecciones generales del 29 de noviembre porque "no puede ser que se convierta en una herramienta de rifirrafe" cuando, a su juicio, es un acto de justicia que pueda volver.

Una vez esté en Catalunya, Trias ha defendido que el Govern le debe hacer "un reconocimiento de justicia a un presidente que tuvo que huir y que vuelve", y ante ello cree que deberán ponerle imaginación.

"Esto pasa con un presidente de la Generalitat que estaba de acuerdo con que lo pusieran en prisión. Es un caso bastante insólito", ha recalcado, en referencia al presidente del Govern, Salvador Illa, por lo que ha pedido a todo el mundo estar a la altura.

REUNIFICACIÓN DEL ESPACIO

Tras definirse como un convergente total que no hubiera hecho desaparecer el partido, se ha mostrado orgulloso del camino que han recorrido hasta ahora y ha pedido no ser despectivo con lo que significó la extinta Convergència: "Ahora nuestro trabajo es conseguir que el ambiente que habíamos creado se vuelva a crear".

Aunque no cree que Junts se haya alejado del ideario convergente, ve positivo que se esté intentando reunificar el espacio tras los acuerdos alcanzados con Demòcrates, Convergents y el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), y apunta que se equivocarían si no los acogieran.

ALIANÇA CATALANA

En relación a Aliança Catalana (AC), ha admitido que le desconcierta que una parte de Catalunya avale lo que proponen cuando, a su juicio, no se sabe qué quieren hacer, y por ello es partidario de levantar el cordón sanitario y hablar con ellos.

"El contenido me genera grandes interrogantes. Reconociendo que ella (Sílvia Orriols) es una persona líder y con una capacidad de explicarse muy buena. Tengo ganas de ver si esto se pone al servicio del país o de una persona", ha expuesto.

También cree que deben tener las puertas abiertas a hablar y pactar con AC siempre que esto no conlleve que el partido abandone sus convicciones: "Debemos tener una relación normal, lo que no significa que cedamos en nuestros planteamientos".

Pese a todo, ve básico que Junts no se ponga nervioso ante el ascenso de AC en las encuestas, y les ha recetado que se limiten a explicar qué son y qué hacen para demostrar a la gente que son "necesarios".

JORDI MARTÍ

A falta de 7 meses para las elecciones municipales, no ha dudado sobre que Jordi Martí será el candidato de Junts en Barcelona y asegura que el partido ahora le está dando "todo el apoyo".

Convencido de que sacará un buen resultado y con posibilidades de competir en la franja alta con el actual alcalde, Jaume Collboni, ha admitido que no lo tiene fácil y que él participará en todos los actos a los que le pida, además de cerrar la lista de Martí.