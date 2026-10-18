Trias receta a Junts ser "hábil" y hablar con PSOE y PP si beneficia a Catalunya

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BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona Xavier Trias ha recetado a Junts ser "hábil" tras las elecciones generales del 29 de noviembre y hablar con PSOE y PP si las propuestas que ponen sobre la mesa benefician a Catalunya.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que la mejor opción entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es Catalunya: "Haremos lo que creamos que va bien a Catalunya. Escucha, que os zurzan. Haremos lo que convenga a Catalunya. Y esto lo haremos si tenemos influencia, no desde las ganas de hacer acuerdos".

"¿Hay que hacerlos? Sí, no somos estúpidos. Pero el partido estoy seguro que no está dispuesto a según qué cosas. Y para hacer y apoyar según qué cosas, usted debe hacer otras. ¿Qué cosas? Cosas que beneficien a Catalunya", ha añadido.

NEGOCIACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Ha lamentado que la mayoría de compromisos adquiridos por Sánchez con Junts en esta legislatura no se han cumplido y ha vaticinado que el actual presidente del Gobierno no lo tiene fácil porque tiene "demasiados marrones", lo que asegura que le recuerda al final de la época del expresidente del PSOE Felipe González.

Sobre el PP, cree que es un partido con el que se podía colaborar, pero ha rechazado sus alianzas con Vox, y ha expresado su decepción con Feijóo desde que lidera el partido.

"Hace 5 años habría dicho que era una gran persona. Le tenía incluso simpatía. Pero esto ya me ha pasado otras veces, como con Rajoy. El único con el que no me ha pasado es con Aznar, es muy difícil", ha relatado.

NO RENUNCIAR A LOS PRINCIPIOS

Ante este panorama, Trias ha defendido que Junts debe ser hábil, no renunciar a sus principios y mantenerse firme en sus posiciones: "Son ellos (socialistas y populares) los que deben acercarse, tú no", ha insistido.

"Ustedes ya nos han hecho todas las putadas habidas y por haber. La culpa de que Trias no sea alcalde fue de Sirera y del PP. Olvidar, no lo olvidamos. Por lo tanto, debe ser usted el que nos explique cómo actuará" y qué hará con Catalunya y para recuperar la confianza, ha subrayado.

FALTA DE CUMPLIMENTO CON CATALUNYA

Al preguntársele si Junts puede volver a confiar en Sánchez, ha asegurado que lo deberán demostrar "y no a base de promesas que no van a ningún sitio", poniendo como ejemplo la falta de cumplimiento de las inversiones en Catalunya.

Tras asegurar que sería más fácil entenderse con el PSOE si en la ecuación no estuviera Sumar, ha destacado la importancia que supone poner a una persona u otra al frente de un proyecto político.

URTASUN Y COLAU

Sobre las izquierdas, ha definido al ministro de Cultura y miembro de la dirección de los Comuns, Ernest Urtasun, como una persona que actúa correctamente, mientras que cree que la exalcaldesa de Barcelona y candidata de Frente Amplio, Ada Colau, "tiene unas formas de actuar altamente incorrectas y es capaz de hacer cualquier cosa para sacar provecho de ello".

"Colau es una persona que no está para obedecer. Es una persona vehemente y que quiere mandar", ha asegurado Trias, que no cree que salga bien el salto de Colau a la política española, lo que interpreta como un paso para seguir en política y tener un sueldo, pese a admitir que es lista y su nombre representa una marca potente.

APLICACIÓN DE LA AMNISTÍA

Sobre la aplicación integral de la Ley de Amnistía, cree que acabará beneficiando al PSOE porque, a su juicio, visibiliza un gesto de "generosidad".

En relación a si también puede suponer una vía de diálogo o de entendimiento con los populares, Trias ha dicho que dependerá de ellos: "Ahora los partidos españoles pueden utilizarlo como una cosa buena si creen que esto es una cosa de justicia y no una obra de caridad".

"El PP tiene un problema. Si te pasas la vida diciendo que este tío es un desgraciado, un mierda y un no sé qué, después cuando lo quieres reconducir te puedes encontrar en una situación difícil. Esto ya le pasó a Aznar", ha explicado.

Aunque defiende que la política española se debe normalizar, ha reconocido que no es fácil y ha dejado claro que no cuenten con él para hacer según qué cuando a él le han intentado "hundir".

"A Jorge Fernández Díaz estoy dispuesto a saludarle y si me pide perdón, como soy católico, tendré la obligación de perdonarle. Pero no porque yo quiera perdonarlo. Lo mandaría a arder al infierno, pero bien quemado", ha asegurado.