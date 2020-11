El TSJC pide a Gobierno y Generalitat apartar "divergencias" y crear nuevos juzgados

Lamenta que el CGPJ no ha alertado de que Catalunya no recibe ninguno de los 33 juzgados previstos para afrontar el Covid

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha pedido este lunes al Gobierno y a la Generalitat apartar "divergencias" para crear nuevos juzgados en Catalunya para asumir el aumento de litigios a raíz del coronavirus, después de que el Anteproyecto de Real Decreto para crear 33 juzgados en 2020 para afrontar la crisis no incluye ninguno para Catalunya.

"Pedimos que ambas administraciones, estatal y autonómica, deben remover los obstáculos que impiden la creación de nuevos órganos. No podemos admitir que el efecto sea la no creación de nuevos órganos, porque perjudica a una administración ya saturada pero sobre todo al ciudadano", ha dicho Barrientos en declaraciones a los medios.

Por eso, ha lamentado el "desencuentro, una discrepancia entre administraciones a la hora de financiar el coste de esos nuevos órganos judiciales", y ha explicado que el Pleno de la Sala de Gobierno aprobó el viernes pedir a Gobierno y Generalitat que favorecieran la creación de más juzgados.

En relación con el Anteproyecto de Real Decreto para crear 33 juzgados este año, ha avisado de que en algunos ámbitos de la justicia "se va manifestar de forma más curda la crisis", especialmente en las jurisdicciones Social y Mercantil por posibles quiebras o conflictos laborales, y también en menor medida en la Contenciosa-Administrativa.

"Creemos que desde luego no respeta ningún criterio de proporcionalidad y a quien va a perjudicar es a la ciudadanía y a la protección de sus derechos, a la tutela judicial a la que los jueces estamos llamados", ha lamentado Barrientos sobre el Anteproyecto, que prevé entre uno y cuatro juzgados nuevos para todas las comunidades excepto Cantabria, Asturias, La Rioja --con una ratio de jueces por habitante superior a la media, que es de 11,9 por cada 100.000 habitantes-- y Catalunya, de la que ha destacado que está por debajo de la media con 10,8 jueces por cada 100.000 habitantes.

Barrientos ha afirmado que considera injusta la situación porque "crea agravios entre territorios, no tiene ninguna justificación que en un territorio con este desarrollo poblacional e implantación de planta judicial, no reciba ningún incremento".

El plan para crear nuevos juzgados está previsto para durar tres años, y Barrientos ha explicado que es probable que no alcancen a incluir nuevos juzgados en la ampliación que debe aprobarse antes de acabar 2020: "Si no llegamos ahora, en 2021 es muy probable que aún estemos en situación de crisis. Si no tenemos nuevos órganos este 2021, al menos que en 2021 nos compensen. Tenemos que alzar la voz y reivindicar lo que nos corresponda".

CGPJ "ENTRISTECEDOR"

"Ha sido llamativo también para nosotros y entristecedor que el CGPJ no haya alertado de que Catalunya se queda a cero en este programa de incremento de órganos", y se ha referido al informe del Consejo en julio ante la previsión de que crecieran los asuntos judiciales por el Covid-19, en el que el órgano de dirección de los jueces señaló que hacían falta al menos cuatro juzgados más: dos de lo Mercantil en Barcelona, uno de lo Mercantil en Girona y uno de lo Social en Tarragona; y añadió que era necesario también un nuevo juzgado de lo Social en Reus (Tarragona) para 2021.

El presidente del TSJC ha explicado que ha hablado con vocales del CGPJ y personalmente con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo: "Han trasmitido que esta creación no es posible en Catalunya porque el Departamento de Justicia ha dicho que no puede financiar la creación de nuevos juzgados".

CONSELLERIA

Por su parte, fuentes de la Conselleria han explicado que "la Generalitat está haciendo un esfuerzo presupuestario para dotar de nuevos juzgados para hacer frente a la Covid, y ha puesto en marcha 19 sin financiamiento por parte del Estado".

Han destacado la necesidad de que el Gobierno pague la parte correspondiente para la creación de los nuevos juzgados, y se han mostrado "convencidos de que el TSJC hará frente común con el Departamento de Justicia para poner al Gobierno que se implique económicamente tal como le corresponde".

Han señalado que desde 2017 se han estrenado 19 juzgados en Catalunya de distintas jurisdicciones, y que serán 22 en 2021, con un coste total de 14,2 millones de euros "sin ninguna aportación expresa por parte del Gobierno".