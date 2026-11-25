El director País de Veolia en España, Daniel Tugues, y la directora de 'El Periódico', Gemma Martínez - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director País de Veolia en España, Daniel Tugues, ha asegurado que es un "orgullo" haber ganado el concurso para la gestión del agua en 8 municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Tugues ha participado este miércoles en un encuentro organizado por 'El Periódico' en el que ha destacado la categoría técnica del AMB y ha puesto en valor que el contexto hídrico en Barcelona es "especialmente complicado".

"Teniendo esto en cuenta, que hayamos sido la oferta mejor valorada técnicamente con bastante diferencia... Nos esforzamos mucho", ha dicho.

Ha explicado que, además de tener un conocimiento profundo del territorio, la oferta de Veolia incluía las tecnologías más avanzadas para adaptarlas a las necesidades concretas de estos municipios.

El contrato incluye la gestión del agua durante los próximos 25 años en Molins de Rei, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Cugat del Vallès y Tiana (Barcelona) por un total de 1.078 millones de euros.

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

El director País ha recordado que Europa ha fijado el objetivo de que, en 2035, el 25% de los residuos vaya a valorización energética y que,actualmente, en España hay 10 plantas que gestionan el 10% de los residuos.

Ha dicho que se deben construir, como mínimo, otras 15 plantas para alcanzar el objetivo europeo y que, ante la dificultad de alcanzar el 65% de reciclaje, se deberían construir algunas más, "quizás 20 o 25".

Ha subrayado que los residuos no desaparecen y que hay zonas en las que los vertederos han sobrepasado su capacidad, por lo que cada vez es más importante aprovechar la energía que estos residuos aún tienen antes que mandarlos a estas infraestructuras.

PRECIO DEL AGUA

Tugues ha subrayado que el coste del agua en España es "la mitad o menos" que en Europa y ha atribuido la diferencia a que España aún no ha desplegado la directiva marco europea del agua, que establece que la tarifa debe reflejar el coste real del agua.

Ha dicho que el agua la acaban pagando los ciudadanos de un modo u otro, y que se puede sufragar a través de la tarifa, de los presupuestos públicos o "con deficiencias en el servicio".

DESALINIZADORAS Y REGENERACIÓN

Tugues ha defendido el uso de las desalinizadoras y ha dicho que son la última opción, ya que "convierten un problema de agua en un problema de energía", aunque ha añadido que el agua más cara que hay es la que no se tiene.

Ha explicado que la desalinización forma parte de todos los planes, ya que "el mar no lo acabas y, por lo tanto, es una solución que debe estar".

Preguntado por la regeneración de agua, ha dicho que es un vector más de la resiliencia hídrica y que es más barato que importar agua de otros puntos, y que significa entre un tercio y una sexta parte del precio de la desalinización.

Ha subrayado que es un agua que "no tiene ningún problema" y ha previsto que este tipo de agua ganará peso en el futuro y ha recordado que el plan actual en Catalunya prevé multiplicar por cuatro la capacidad de regenerar agua.

"Supongo que se revisarán las normas de explotación y no se deberá esperar para estar en estados avanzados de emergencia hídrica para activar estos recursos", ha añadido.