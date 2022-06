Turull (Junts) cree que la reunión Vilagrà-Bolaños supone "blanquear" el espionaje y al Gobierno

Pide mantener congeladas las relaciones "hasta que no se asuman todas las responsabilidades"

BARCELONA, 22 Jun.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado la reunión que mantendrán este miércoles la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, porque cree que supone "blanquear" el caso de espionaje a líderes independentistas y la actitud del Gobierno central ante Pegasus.

"No creemos que se tenga que normalizar una situación porque quiere decir blanquear una serie de dinámicas que requieren toda la información y no ponerse de perfil", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Turull ha sostenido que esta reunión no debería producirse porque considera que el Gobierno no ha "asumido ninguna responsabilidad" ante el caso de espionaje, por lo que cree que la Generalitat no debería normalizar las relaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De hecho, ha asegurado que Junts no quiere "participar de normalizar unos encuentros y unas dinámicas que en ningún caso son normalizables", y ha defendido que el Govern debería mantener congeladas las relaciones con el Gobierno.

"Somos partidarios de congelar relaciones hasta que no se asuman todas las responsabilidades que se deben asumir", y ha pedido a ERC no dejar pasar el caso Pegasus, sino que sean muy exigentes con el Gobierno central.

Para él, hay muchos motivos para no participar "directamente ni indirectamente de una normalización que acaba siendo un blanqueo de aquellos que se ponen de perfil cuando ha habido episodios de espionaje".

PIDE IR "A LA UNA"

Turull ha dicho que Junts no era consciente de que se produciría esta reunión, después de que el martes surgiera una nueva polémica entre los socios del Govern por este asunto: según Junts, ERC no les comunicó en una reunión de coordinación el lunes que habría este encuentro, sino que fue el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien informó al vicepresidente, Jordi Puigneró, justo antes de entrar en el Consell Executiu del martes.

Para el secretario general del partido, las relaciones con el Estado se deberían acordar en el seno del Govern para ir "a la una" y ha recordado que había un acuerdo del Ejecutivo catalán que fijaba que las relaciones con el Gobierno estaban congeladas.

En este sentido, ha argumentado que ERC y Junts deberían hablar su posicionamiento y ponerse de acuerdo en "cuál es la dinámica de funcionamiento" entre la Generalitat y el Gobierno.

"Una cosa es la relación que puedan tener los partidos, que es legítima y cada uno tiene su estrategia de partido. Pero la otra es cuando actúas en nombre de la Generalitat de Catalunya, donde había un acuerdo del Govern y un Govern debe actuar cohesionado", ha subrayado.

Así, ha recalcado que la propuesta de Junts es mantener las relaciones congeladas y "no ir provocando situaciones de normalidad" en una situación que ha calificado de emergencia de derechos y libertades fundamentales.

NO SE PUEDE "ESPERAR NADA"

Al ser preguntado sobre qué espera del encuentro, Turull ha contestado que, teniendo en cuenta de cómo ha actuado el Gobierno de Sánchez en los últimos meses, no se puede "esperar nada".

"La zanahoria que han ofrecido a algunos cada vez es más pequeña y los golpes de palo que vamos recibiendo a nivel de represión y malas praxis es más grande y no puedes hacer ver que llueve, sino que debes reaccionar", ha añadido.