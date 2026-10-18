La UAB no autoriza este lunes la presencia de Vito Quiles en el campus universitario

Vito Quiles en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no autorizará la presencia del activista de extrema derecha Vito Quiles este lunes en todo el recinto universitario.

La institución ha respondido a Quiles que "no tiene la autorización" para celebrar la actividad que tenía intención de desarrollar en la universidad, según ha detallado este domingo la UAB en un comunicado.

Esta respuesta se compartió con el Departamento de Interior de la Generalitat, al que se le pidió "ayuda para evitar que, pese a la no autorización de la actividad, se pueda generar cualquier situación de tensión en el campus el lunes por la tarde".

El Departamento de Interior ha garantizado a la universidad que la actividad "no se hará" y que impedirá el acceso de Vito Quiles al campus en el caso de que quiera acceder.

Por ello, la UAB ha pedido que solo se desplacen al recinto este lunes las personas que tienen previstas actividades habituales propias de la universidad en el ámbito de la docencia y la investigación.