Uber y Cabify no operarán en Barcelona desde este viernes y otras VTC prevén presentar ERE

Entrará en vigor el decreto que les obliga a precontratar al menos 15 minutos antes

Las plataformas Uber y Cabify dejarán de operar en Barcelona desde este viernes, precisamente cuando empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) prevén presentar sendos ERE, y también el mismo día que entra en vigor el decreto ley del Govern que obliga a las VTC a precontratar con antelación mínima de 15 minutos en Catalunya.

Uber ha argumentado que su app dejará de funcionar en Barcelona como consecuencia de las restricciones que impone la norma impulsada por la Conselleria de Territorio, mientras que Cabify --que dejará de operar en el conjunto de Catalunya-- ha expuesto que "han sido expulsados".

Otras empresas de VTC que operan en Catalunya, como Moove Cars y Vector Ronda, han anunciado que presentarán el mismo viernes ERE y Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), también por la entrada en vigor del decreto, según ha indicado Unauto VTC.

Esta patronal ha expuesto que "diversas" compañías de VTC han empezado a tramitar estos ERE y ERTE y que tienen previsto presentarlos ante la Conselleria de Trabajo el viernes.

Fuentes de la Conselleria de Trabajo consultadas por Europa Press han informado de que este jueves aún no se había registrado ningún ERE ni ERTE por parte de las empresas de VTC.

El decreto aprobado el martes también fija que los VTC no circulen buscando clientes ni propicien la captación de usuarios que no hayan precontratado sus servicios, por lo que les obliga a permanecer estacionados en aparcamientos y garajes cuando no estén operando.

Prohíbe que estas plataformas puedan indicar dónde están sus vehículos antes de que los clientes contraten sus servicios, para lo cual el Govern les da un mes para adaptarse.

La norma incluye un régimen sancionador, que entra en vigor este viernes y con multas de hasta 1.400 euros, si no se cumplen las condiciones que fija, y no respetar la precontratación mínima de 15 minutos puede suponer una multa de 1.001 euros.