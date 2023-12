La UE destina 5,7 millones a un estudio para crear una vacuna contra el Virus del Nilo Occidental

Investigadores creen que estudiar virus emergentes permite prepararse mejor ante epidemias



BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El programa europeo 'Horizon Europe' destinará 5,7 millones de euros a un estudio coordinado por el Instituto de Investigación del Sida (IrsiCaixa) --centro impulsado por la Fundación La Caixa y la Generalitat-- que trabajará en el desarrollo de una vacuna profiláctica "segura y efectiva" contra el Virus del Nilo Occidental (VNO).

Bajo el nombre LWNVIVAT (Limiting West Nile Virus Impact by Novel Vaccines And Therapeutics Approaches), el proyecto pretende diseñar terapias para prevenir y tratar la infección y enfermedad desencadenada por el VNO, "un patógeno emergente contra el que actualmente no existe ningún tratamiento ni vacuna de uso en humanos", ha informado el IrsiCaixa en un comunicado de este jueves.

El objetivo es que la vacuna sea "capaz de inducir una respuesta inmunitaria prolongada en el tiempo y que proteja al conjunto de la población".

El coordinador del proyecto, Jorge Carrillo, ha insistido en que se trata de un patógeno emergente cuya incidencia está aumentando, y defiende que "contar con estrategias para combatir este virus podría ayudar a miles de personas que se infectan anualmente, pero también sería una herramienta muy útil para futuras amenazas".

Dentro del mismo proyecto el equipo diseñará, producirá y analizará la "eficacia y potencial terapéutico" de anticuerpos específicos para el virus, aparte de la vacuna.

VACUNA

El objetivo es que la vacuna dé respuesta a la infección por todas las variantes genéticas de VNO, y los investigadores usarán herramientas informáticas para prever "qué moléculas podrían activar el sistema inmunitario y generar anticuerpos específicos".

Una vez identificadas las moléculas con mayor potencial, el siguiente paso será producirlas, y para hacerlo las instituciones colaboradoras utilizarán las proteínas recombinantes y las partículas similares al virus (VLPs, de sus siglas en inglés Virus Like Particles), y el objetivo es usar "estos constructos como vehículo de las moléculas de interés" para inducir una respuesta inmunitaria.

Los investigadores han destacado la importancia del estudio y caracterización de los virus emergentes, porque "permite una mejor preparación frente a las epidemias actuales y las que puedan emerger".

En el proyecto participan la Université de Montpellier, la Technische Universität Braunschweig, la Kobenhavns Universitet, Hipra, el Centro de Regulación Genómica (CRG) y el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).