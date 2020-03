UGT de Catalunya asegura que empresas impiden acogerse al permiso retribuido durante el coronavirus

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha asegurado este martes que hay empresas que están impidiendo a trabajadores acogerse al permiso retribuido recuperable pese a que tienen derecho a él, según un comunicado.

Calcula que un 27,5% de la población trabajadora (767.528 personas) trabaja en actividades no esenciales, de la que una parte está teletrabajando; para el resto consideran que hay empresas no esenciales que no se han parado y que ponen en "riesgo" a sus empleados, como empresas de telemárqueting y personal de limpieza.

Además, lamenta "la incongruencia" de permitir la distribución y entrega de productos no esenciales adquiridos en el comercio por Internet, telefónico o por correspondencia, que mueve a miles de trabajadores.