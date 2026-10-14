UGT de Catalunya exige aumentos salariales ante la inflación

Archivo - Las mangueras con los diferentes tipos de gasolina - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT de Catalunya ha exigido aumentos salariales para hacer frente al incremento de la inflación y ha asegurado que los salarios no han recuperado el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC), que en Catalunya subió hasta el 4,5% en septiembre respecto a un año antes.

El sindicato ha recordado que la invasión rusa de Ucrania provocó un primer 'shock' inflacionario que comportó una pérdida del poder adquisitivo de entre el 5% y el 6%, y ha dicho que es "imprescindible que las administraciones públicas adopten medidas para proteger a las familias y las empresas".