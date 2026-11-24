La investigadora de la UIC Anna Carballo - UIC

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadoras de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) trabajan en un programa de rehabilitación cognitiva mediante herramientas de realidad virtual inmersiva orientado al entrenamiento y rehabilitación de las funciones ejecutivas, la memoria y la atención de mujeres víctimas de violencia machista.

El proyecto busca visibilizar las secuelas cognitivas y neuropsicológicas de la violencia contra la mujer y el impacto en su vida cotidiana y autonomía, así como explorar el potencial de la rehabilitación cognitiva en los servicios de atención psicológica y social, informa la universidad este martes en un comunicado con motivo del 25N.

Los impulsores del programa 'NeuroDones', liderado por el grupo de investigación BrainXR Lab del Departamento de Psicología y la Associació Benestar i Desenvolupament, identificó de forma recurrente dificultades en las funciones cognitivas de las mujeres atendidas.

Estas dificultades, según la UIC, se manifestaban en despistes, olvidos y problemas de concentración, organización y toma de decisión, y a partir de ello los investigadores se plantearon explorar herramientas de neurorehabilitación cognitiva que permitieran complementar la atención psicológica, social y jurídica que reciben estas mujeres.

"INSUFICIENTEMENTE ABORDADA"

La investigadora de la UIC Anna Carballo ha dicho que "las alteraciones cognitivas siguen siendo una realidad poco visible e insuficientemente abordadada".

El proyecto, que se encuentra en fase inicial, está planteado como un ensayo piloto con una muestra de 30 mujeres usuarias del SIE del Garraf y del Baix Llobregat, y la intervención consiste en 10 sesiones distribuidas en 5 semanas, en la que las participantes usarán dispositivos de realidad virtual para interactuar con entornos inmersivos en los que realizarán ejercicios de estimulación cognitiva mediante minijuegos.

Carballo ha dicho que la realidad virtual ofrece "una elevada validez al simular situaciones mucho más parecidas a las demandas de la vida cotidiana" y permite entrenar capacidades como la memoria de trabajo, la atención sostenida, la flexibilidad mental y la toma de decisiones en un entorno digital 100% seguro.