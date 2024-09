Unió de Pagesos augura una bajada de "más del 40%" en la vendimia en Catalunya por la sequía

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario Unió de Pagesos ha augurado descensos de "más de un 40%" interanual en la vendimia en Catalunya por la sequía, y ha exigido al Govern ayudas para afrontar las pérdidas y replantar los viñedos muertos.

Según un comunicado de este martes, a día 9 de septiembre la Denominación de Origen (DO) Priorat ha recogido un 68% menos; la DO Montsant, un 53% menos; la DO Penedès, un 46% menos; la DO Bages, un 73% menos; la DO Terra Alta, un 48,5%; la DO Empordà, un 41,4%, y la DO Costers del Segre, un 85% menos.

Unió de Pagesos ha advertido que el año pasado las cifras "ya fueron bajas" y ha opinado que el aumento de precios de compra no son suficientes para garantizar la rentabilidad del sector, en sus palabras.