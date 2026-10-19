Urtasun celebra la decisión del Supremo sobre la amnistía: "Hoy gana la democracia"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - A. Pérez Meca - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 19 octubre 2026 14:25
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BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado la decisión del Tribunal Supremo de levantar la orden de detención contra el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, tras considerar aplicable la ley de amnistía: "Hoy gana la democracia y pierde la judicialización de la política", ha afirmado.

En un mensaje en su cuenta de 'Bluesky' recogido por Europa Press este lunes el ministro asegura que la aplicación de la amnistía es una "buena noticia para Catalunya y para la democracia".

"Dejamos atrás una anomalía que nunca se debería haber alargado tanto", ha añadido.

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