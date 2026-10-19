Urtasun cree que Junqueras (ERC) "nunca" buscó aliarse con Comuns y que Podemos debe explicarse

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - A. Pérez Meca - Europa Press

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado este lunes que el líder de ERC, Oriol Junqueras, "nunca" consideró un pacto con los Comuns tras la propuesta del frente común de izquierdas del candidato republicano por Barcelona a las elecciones del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, y ha afirmado que Podemos debe explicar su negativa a negociar con el Frente Amplio.

"ERC ha decidido exactamente lo que quería, todo el mundo sabía lo que quería ERC, que era hacer una candidatura como ERC y Gabriel Rufián al final ha decidido ser su candidato", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Sobre el pacto entre ERC y Podemos, ha afirmado que no es una coalición sino un acuerdo para participar en mítings y ha que la candidatura republicana "aspira" a ser un socio de una mayoría parlamentaria progresista.

PODEMOS

Preguntado por si es un fracaso que Podemos no se haya unido al Frente Amplio, del cual Urtasun es el número dos por Barcelona, ha expresado que "por nosotros no ha quedado" y ha asegurado que la formación morada debe explicar por qué no se ha querido sentar a negociar.

Ha puesto en valor los acuerdos con las 15 formaciones políticas dentro del Frente Amplio y ha apuntado que "lo más importante" es alcanzar una mayoría progresista en el Congreso.

Cree que las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Frente Amplio este domingo en un acto en Barcelona responden a que el 'popular' sabe que para revalidar la mayoría del Gobierno progresista es "imprescindible" un muy buen resultado de la coalición.

VIVIENDA Y TRANSPORTES

Preguntado por si es fraude de ley que los decretos de la vivienda se aprueben en el Congreso a través de la Comisión Permanente, lo ha negado y ha exigido a Junts que corrija su voto en contra apoyando la medida en la votación de la Comisión.

Respecto a la crisis en Rodalies, Urtasun ha asegurado que el Ministerio de Transportes "no ha estado a la altura" y que ha representado una diferencia muy grande entre los socios de la coalición.

Ha lamentado que, con la luz verde al tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) de Aena que fija una inversión cercana a los 13.000 millones de euros en la red aeroportuaria española para el periodo 2027-2031, los recursos en la movilidad "no han ido donde debían".