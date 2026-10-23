Urtasun respalda la postura de IU y defiende que Frente Amplio tenga listas en todas las provincias

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun - A. Pérez Meca - Europa Press

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este viernes el pacto entre Frente Amplio y el PSOE en el Senado para evitar una posible mayoría de PP y Vox porque, de lo contrario, afirma que sería entregar el Senado a la derecha, ya que en la Cámara Alta "se premia" las listas mayoritarias.

"Si PP y Vox tienen tres quintas partes del Senado pueden asaltar el Tribunal Constitucional, porque pueden imponer la renovación del Tribunal Constitucional y pueden incluso en algún caso, si tuvieran mayoría, reformar la Constitución", ha dicho en una entrevista en La2Cat y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha expresado que se está ante un "riesgo de cambio de las reglas del juego y de involución democrática" y ha apuntado que este pacto entre ambas formaciones progresistas se tenía que hacer.

En el caso de las elecciones al Congreso, Urtasun ha sostenido que el Frente Amplio tendrá listas en todas las provincias: "No pensamos dejar huérfano a ningún elector que quiere un gobierno progresista en nuestro país pero que no tiene ganas de votar al Partido Socialista".

AINA VIDAL

Preguntado por el hecho de que la portavoz de Comuns-Sumar, Aina Vidal, no siga en el Congreso tras la ratificación de las listas para las elecciones generales del 29 de noviembre, Urtasun ha agradecido a Vidal su trabajo y ha expresado que "seguirá siendo un gran activo".

Sobre que el 31% de los miembros del Consejo Nacional de los Comuns haya rechazado las listas, Urtasun ha afirmado sentirse cómodo en un partido que no hace "todo a la búlgara" y que cuando se hacen listas siempre hay alguien que le falta alguien y otro a quien le sobra otro.

11N Y PUIG

Preguntado por si como miembro del Gobierno se siente interpelado por la huelga general del 11 de noviembre, lo ha afirmado y ha señalado que está "muy contento" con ella y que espera que sea un éxito.

Respecto a el retorno a Catalunya del exconseller y diputado de Junts Lluís Puig, el ministro se ha mostrado "feliz personalmente" por su vuelta y ha manifestado que le gustaría reunirse con él.