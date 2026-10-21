Urtasun recurrirá la orden de CyL de ayudas al cine: "Es una forma de censura que no pienso tolerar"

El ministro de Cultura Ernest Urtasun - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este miércoles que su departamento recurrirá en los tribunales la orden de las ayudas al cine que impulsa el Gobierno de Castilla y León: "Tratar de condicionar las ayudas que se dan a la creación en nuestro país a criterios ideológicos y políticos es una forma de censura que no pienso tolerar".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona tras visitar una exposición del Teatre Lliure en el Palau Robert después de que la Consejería de Cultura de CyL, liderada por Vox, haya vetado las subvenciones para largometrajes "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones política concretas".

Urtasun ha considerado "absolutamente inaceptable" la resolución del gobierno de CyL, y ha subrayado que es un ataque a la libertad de expresión y que no va a tolerar que se ejerza ningún tipo de censura.

"Como ministro de Cultura no voy a tolerar que ninguna administración de nuestro país trate de ejercer la censura a través de las convocatorias de apoyo a la creación", ha incidido, por lo que recurrirá ante la Justicia esta intención del gobierno castellano-leonés.

Ha añadido: "Quiero ser muy firme y tengo un mensaje muy claro para el gobierno de Castilla y León, para el PP y para Vox: no lo pienso tolerar mientras yo sea ministro de Cultura".