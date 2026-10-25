Urtasun reprocha a Junts que su única obediencia "es a la patronal"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press

GIRONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura y número 2 de la lista de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha reprochado a Junts que su única obediencia "es a la patronal, sea catalana o sea española", en respuesta a las palabras de la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, que aseguró este sábado que Junts es el único partido de obediencia catalana que se presenta a las elecciones generales.

Lo ha dicho este domingo en un acto de los Comuns en Blanes (Girona), junto a la candidata al Congreso de Comuns-Frente Amplio en Girona, Júlia Boada, donde ha defendido que "obedecer al pueblo de Catalunya es dar apoyo a las subidas del salario mínimo", dar apoyo a la reforma laboral y aprobar la moratoria antidesahucios y la prórroga de los contratos de alquiler.

"Entre los intereses de Catalunya y los intereses de los rentistas de este país que especula con la vida de la gente, Junts per Catalunya ha elegido defender los intereses de los rentistas", ha añadido.

Urtasun ha sostenido que dar apoyo a estas medidas es obedecer al pueblo de Catalunya y no "ser un equidistante ante la posibilidad de que el fascismo" llegue al Gobierno.

"REMONTADA"

Por otra parte, el ministro se ha mostrado convencido de que en esta campaña electoral se producirá una "remontada" por parte de las fuerzas de izquierda, y ha dicho que la llegada del Frente Amplio ha cambiado el estado de ánimo.

Ha apuntado que la derecha "está nerviosa" ante esta situación, y ha añadido que si Girona y Catalunya vuelben a ser el motor de Frente Amplio PP y Vox volverán a la oposición.

JÚLIA BOADA

Por su parte, Boada ha llamado a revalidar el escaño conseguido por el espacio de los Comuns y Sumar en 2023 para "ensanchar conquistas democráticas".

"Un escaño más que pare al fascismo, que ayude a revalidar el Gobierno progresista y que obligue al PSOE a hacer políticas de izquierda", ha sentenciado.