LA URV interrumpe hasta el lunes el acceso a sus webs como medida preventiva de ciberseguridad - URV

TARRAGONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha interrumpido hasta el lunes el acceso a su web institucional, la de la fundación, las webs de los centros, departamentos y servicios y a su sede electrónica como "medida preventiva para garantizar la seguridad de los sistemas y servicios" de la universidad.

En un comunicado este viernes, ha explicado que otras universidades han adoptado "medidas similares" ante la vulneración crítica de seguridad detectada en PHP, una tecnología muy utilizada y sobre la que la Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertado este semana.

Los plazos de los trámites electrónicos afectados por el cierre quedan prorrogados por "un período equivalente al tiempo de indisponibilidad", y no se ven afectados el Campus Virtual, intranet, correo electrónico ni aplicaciones corporativas.