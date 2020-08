Ustec·Stes cree necesario mejorar las medidas y CC.OO. ve "mucho ruido"

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato docente Ustec·Stes ha considerado este martes que es necesario mejorar las medidas anunciadas por las consellerias de Salud y de Educación de la Generalitat sobre la vuelta a las aulas, y CC.OO. de Catalunya ha dicho que la presentación ha sido "mucho ruido para nada".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Ustec·Stes, Ramon Font, ha dicho que hay "cambios positivos, pero no suficientes", y ha considerado que son pocos medio millón de test para más de 1,5 millones de personas de la comunidad educativa.

También ha asegurado no entender porque la mascarilla no es obligatoria en las escuelas a partir de los 6 años cuando lo es en la calle, y ha dicho que las reducciones previstas no son de ratio sino de grupos, lo que incidirá en pérdida de especialistas y atención a la diversidad.

El secretario de la Federación de Educación de CC.OO. de Catalunya, Manel Pulido, ha señalado en una serie de tuits recogidos por Europa Press que las medidas anunciadas son "mucho ruido para nada", y ha lamentado no ser convocados a una mesa negociadora antes.

Ha dicho compartir el discurso de la necesidad de escolarización presencial por la importancia de la educación, pero ha dicho que el Govern debe "establecer las prioridades en el presupuesto y no en los discursos", y ha lamentado que no se incremente el número de docentes ni se haya introducido la figura de la enfermera escolar.

La Intersindical·CSC ha asegurado en un tuit recogido por Europa Press que la voluntad de reducir grupos es importante en la situación actual, pero que son necesarias "concreciones" para tener un inicio de curso seguro.

El presidente de Fapel, Josep Manuel Prats, ha preguntado al Govern si se incluye a las escuelas concertadas en el medio millón de pruebas que se realizarán, quién pagará los gastos adiciones de limpieza, personal auxiliar y monitores y qué impacto tendrá en el horario lectivo las entradas y salidas escalonadas y la ventilación y limpieza de aulas.

Esta federación de padres ha apelado a la responsabilidad personal de cada integrante de la comunidad educativa, especialmente de las familias, con una conducta de autoprotección y de protección de los otros, sobre todo con los hijos fuera del ámbito escolar para "evitar contagios y propagaciones".