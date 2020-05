Ustec·Stes: si Bargalló "no quiere asumir responsabilidad, que dimita"

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Ustec·Stes ha criticado este miércoles que el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, está trasladando la responsabilidad del plan de reapertura a las direcciones de los centros educativos: "Si no quiere asumir responsabilidad, que dimita".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Ustec·Stes, Ramon Font, ha asegurado que el conseller se está lavando las manos con el plan de reapertura de los centros, y ha dicho que el departamento "está haciendo lo mismo" que dijo la ministra Isabel Celaá hace semanas.

Se ha quejado de que una mascarilla no es un equipo de protección individual (EPI), y ha recomendado a los centros que "no abran porque no están preparados para la prevención de riesgos laborales".

Ha criticado que se contemple la posibilidad de que en Infantil el docente vaya con mascarilla y el alumno no, cuando es una edad en el que es "imposible" que se pueda mantener la disciplina de la distancia social.

Asimismo, ha dicho sobre la atención personalizada presencial o las actividades no lectivas con grupos reducidos en los centros "no se puede hacer" porque el docente o bien hace docencia telemática o la hace presencial.