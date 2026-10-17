Vecinos y restauradores piden en Vallvidrera que reabra el Parc de Collserola (Barcelona)

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La Generalitat ha decidido cerrar el Parque Natural de Collserola al detectar un positivo en peste porcina afric - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos, comerciantes y restauradores se han manifestado este sábado en el barrio barcelonés de Vallvidrera para pedir que reabra el Parc de Collserola (Barcelona), cerrado desde hace 7 meses por la peste porcina africana (PPA).

La marcha ha cortado la carretera de Vallvidrera y ha llegado hasta el parque de atracciones del Tibidabo bajo el lema 'No podem esperar més. Exigim la reobertura de Collserola, ja!' (No podemos esperar más. Exigimos la reapertura de Collserola, ¡ya!).

El pasado 9 de septiembre el conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, explicó que el Parc Natural de Collserolla continuará cerrado durante "al menos" 3 meses más, en el marco de las medidas implantadas para evitar la propagación de la PPA.