Los VI Premis Talent Cambra distinguen unas 30 iniciativas creativas y emprendedoras

La entrega de premios se celebra en formato reducido por el Covid-19

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los VI Premis Talent Cambra, organizados por la Cámara de Barcelona y la Welcome Talent Society, han distinguido unas 30 iniciativas creativas y emprendedoras en el ámbito de la industria, el comercio, el turismo, la tecnología, la ciencia y el conocimiento.

La entrega de premios se ha celebrado este fin de semana en un formato reducido por el Covid-19 y será emitida próximamente en el marco del programa 'La Nit del Talent', ha informado la organización en un comunicado este domingo.

El programa se ha grabado en la sala Luz de Gas de Barcelona y en él se presentan las iniciativas ganadoras "más emocionantes e impactantes, en una edición caracterizada por el confinamiento".

En la entrega de premios han participado la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, el conseller de Empresa y Conocimiento, Ramon Tremosa, y el presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, entre otras personalidades.

LOS PREMIADOS

Los VI Premis Talent Cambra han distinguido en la categoría de medioambiente a Oryzite, que reutiliza la cáscara del arroz en termoplásticos, y en la de energía a LC Paper, que apuesta por crear papel a través de un "concepto disruptor que lucha contra el cambio climático".

El jurado también ha premiado el proyecto Cadena Roja de Creu Roja y Enchainté, que han diseñado un programa informático, participativo y anónimo que elimina procesos burocráticos en el tercer sector.

Wallbox ha sido distinguido como "compañía global puntera" en la carga de vehículos eléctricos, mientras que Ray Electronic Motors lo ha sido por su solución de movilidad urbana sostenible en ciudades.

El canal de tecnología Fibracat TV ha sido premiado en la categoría de comunicación por ser un "proyecto sólido, con claras intenciones y comprometidos con un valor social destacado como es la igualdad", al estar enfocado a mujeres.

También en el sector tecnológico, el jurado ha reconocido la app Up Your Club, para clubes deportivos, y el proyecto Proppos, que aplica inteligencia artificial a la alimentación.

Además, la autora Teresa Saborit ha ganado un premio por un fragmento de una novela sobre la vida antes de la pandemia, y el artista Juan-Ramón Arnau ha sido distinguido por una escultura que plasma "la tempestad de emociones sobrevenidas con el Covid-19".

Entre las premiadas figuran también un software de StockCrowd para empresas de consumo que quieran crear crowdfundings, la iniciativa de realidad virtual Real Seeds para erradicar la violencia de género y el acoso escolar, y el corto con actores catalanes 'Here comes your man', entre otros proyectos.