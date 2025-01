Vidal (Comuns) confía en un acuerdo PSOE-Junts para evitar tramitar la moción de confianza

Pide al PSC "voz propia" y que presione al Gobierno para la reducción de la jornada laboral

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal, ha afirmado confía en que el PSOE y Junts lleguen a un acuerdo antes del jueves para evitar la tramitación de la propuesta no de ley presentada por Junts sobre una moción de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Estamos convencidos de que ahora mismo siguen hablando, siguen negociando, es lo que se espera de la política y, por tanto, nos esperaremos a ver los resultados de este diálogo y esperamos que el jueves haya un acuerdo en torno a la misma", ha dicho este lunes en una rueda de prensa desde la sede de la formación.

Sobre si su formación permitirá que se tramite la iniciativa, ha dicho textualmente que no harán el juego a PP y a Vox y que cree que no es positivo para Catalunya que se pueda establecer esta alianza: "Es evidente que Catalunya necesita seguir avanzando en esta mayoría plurinacional y que no tenemos nada bueno a sacar de una posible mayoría conformada por el PP, Vox, y evidentemente, también por Junts".

Preguntada por si más allá de la moción de confianza temen una moción de censura del PP, con el apoyo de Vox y Junts, ha dicho que la formación que lidera Carles Puigdemont debe contestar de nuevo con quién se quiere aliar, si con la extrema derecha y el PP, ha dicho, o "quiere trabajar con las fuerzas progresistas".

JORNADA LABORAL

Sobre la reducción de la jornada laboral, Vidal ha instado al PSC a que presione al PSOE y al Gobierno para evitar lo que considera un bloqueo por parte del PSOE: "¿Estarán al lado de algunos de los ministros que tienen la intención de dilatar esa medida? Tienen que responder y queremos saber si tendrán una voz propia en torno a esta medida", ha interpelado.

Sobre si hay riesgo de que se rompa la coalición con Sumar por esta cuestión, ha dicho que está convencida de que se aplicará esta medida, ha recordado que forma parte del acuerdo de Gobierno y ha dicho que "no se imagina otro escenario" ni espera otra cosa del PSOE que el desbloqueo de la misma.