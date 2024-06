VÍDEO: Annie Ernaux: "He salvado la memoria de las mujeres de mi generación y anteriores"

Apela a que la izquierda se una en Francia para derrotar a la ultraderecha



La escritora francesa Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022, ha reivindicado este martes en Barcelona que con su escritura busca salvar la memoria social e histórica de las mujeres: "Creo que es evidente que he salvado la memoria de las mujeres, lo vivido por las mujeres, de mi generación y también de las generaciones anteriores".

En un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Europa Press, y preguntada por qué cree que salva la literatura, la autora ha subrayado que ha intentado que "no se perdiese lo vivido por las mujeres del campo, las mujeres trabajadoras obreras y también aspectos" de su generación como el aborto clandestino.

Ernaux (Lillebonne, 1940) ha considerado fundamental salvar la memoria de los años pasados porque ésta se desvanece muy rápidamente: "Es increíble cómo se pierde la memoria. Lo estamos viendo en países como España, Francia o Italia", ha lamentado la escritora, cuya obra publican en la actualidad en España los sellos Cabaret Voltaire en castellano y Angle Editorial en catalán.

"Parece que olvidemos la situación del franquismo en España, de la preguerra mundial con la extrema derecha en Francia o del fascismo en Italia. Toda esta memoria parece que se desdibuja y deja de ser memoria viva", ha dicho, ante lo que ella con la escritura intenta salvar la memoria social e histórica.

Preguntada por las nuevas generaciones de lectores que ha conquistado tras el Premio Nobel, ha asegurado que uno de los motivos por el que se lo concedieron es que abría puertas de libertad, un argumento que "encaja con el tiempo y las jóvenes" con el auge del movimiento feminista, y aunque ya había notado un aumento de lectoras antes del galardón, ahora se han aumentado, un efecto que ha dicho que no siempre es así.

"VIRAJE A LA DERECHA" DE EUROPA

Sobre el resultado de las elecciones europeas, Ernaux ha asegurado que "está claro que Europa ha hecho un viraje a la derecha, con un aumento relativo de la ultraderecha".

Ha dicho que no le ha sorprendido especialmente el resultado en Francia, ya que el aumento de Reagrupamiento Nacional era una cosa que se veía venir, con una Marine Le Pen que "ha seguido los pasos del padre, pero con una cara más atractiva y una imagen casi feminista".

Ha recordado que en 2002 Jean Marie Le Pen ya pasó de la primera vuelta en las presidenciales, aunque luego ganara Jacques Chirac, y esa imagen más atractiva de Marine Le Pen hace que la gente "ya no desconfíe" de Reagrupamiento Nacional.

Se ha preguntado si el presidente Emmanuel Macron lo ha visto venir, y ha remarcado que la situación actual brinda la oportunidad de que "todas las izquierdas se puedan unir para evitar la mayoría" de Reagrupamiento Nacional en la Asamblea Francesa.

La autora de 'Los armarios vacíos', 'La mujer helada' y 'El acontecimiento' ha apelado a la izquierda de que tome conciencia de que "tiene una gran responsabilidad y que haciendo las cosas bien hechas podría ganar".

Reacia a hablar de futuros proyectos porque asegura que hasta que no cristalizan son una masa nebulosa, pero sí que ha dicho lo que no será: "No será una novela. Si lo tuviese que comparar con algo, será algo similar a 'Los años".

VISITA A BARCELONA Y MADRID

La Premio Nobel se encuentra en Barcelona como invitada en la conmemoración de los 25 años de lectura de los clubs de lectura de Biblioteques de Barcelona, con una conversación la tarde de este martes con la periodista Anna Guitart en la Biblioteca Jaume Fuster y que coincide con la publicación en catalán de 'Una dona' (Angle Editorial).

Además, Annie Ernaux, junto a su hijo Davir Ernaux-Briot, presentarán este miércoles en la Filmoteca de Catalunya y el jueves en la Filmoteca Española, en Madrid, el documental 'Los años de Super 8'.

Ernaux ha remarcado que son unos vídeos grabados en Super 8 por su exmarido y que muestran un momento "determinante" para ella ya que en el periodo que engloba, entre 1973 y 1981, publicó su primer libro, se separó y fue una época histórica especial.

