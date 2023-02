Vilalta (ERC) reprocha a Junts enmendar las cuentas por "una cuestión partidista" y no de contenido

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reprochado a Junts de enmendar los Presupuestos de la Generalitat de 2023 por "una cuestión partidista" y no por el contenido de las cuentas, y les ha acusado de venir al pleno a justificarse y a hacer su relato.

En una intervención este martes en el debate a la totalidad de los Presupuestos en el pleno del Parlament, la portavoz republicana ha defendido que no hay ninguna mala medida en las cuentas, y ha insistido en que Junts presenta enmienda a la totalidad "por interés particular, como cuando decidieron salir del Govern para rehacer su partido".

"La decisión que hoy toman no se basa en argumentos sino en excusas para desgastar al Govern", ha subrayado, y ha preguntado a Junts qué punto de los Presupuestos supone un freno para la independencia, tal y como ha acusado en su intervención la portavoz de Junts, Mònica Sales.

También ha respondido a la acusación de Junts de que ERC ha abandonado el bloque del 52% independentista: "Quien abandona es quien se levanta de la mesa de negociación, quien se va del Govern y quien presenta una enmienda a la totalidad", y ha añadido que si tuvieran sentido de la responsabilidad retirarían su enmienda porque no hay ninguna medida en las cuentas que no puedan decir que no es buena, ha dicho textualmente.

Se ha dirigido directamente a la CUP para decirles que el Govern ha desplegado lo que acordó con ellos al inicio de la legislatura, y ha reivindicado que en las cuentas no hay "ni un solo euro" para el Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Presupuestos, sino que estos temas se han tratado en un acuerdo extrapresupuestario que ha defendido como necesario para aprobar las cuentas.

Vilalta ha asegurado que el Govern mantiene la mano extendida para que otros grupos parlamentarios se sumen al acuerdo de Presupuestos, "especialmente Junts y la CUP," ha concretado, tras lo que ha afirmado que bloquear las cuentas es no estar al lado de la ciudadanía.