Vox defiende la inocencia de su candidato por Tarragona, acusado de presunto delito de odio

El portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox y cabeza de lista al Congreso por Ávila en las elecciones generales, Samuel Vázquez, junto al portavoz en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox y cabeza de lista al Congreso por Ávila en las elecciones generales del 29 de noviembre, Samuel Vázquez, ha afirmado que el candidato al Congreso por Tarragona, Jordi de la Fuente, "saldrá inocente" del juicio que tiene pendiente, señalado para julio de 2027, por presunto delito de odio.

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este viernes en Barcelona, acompañado del portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, y del líder de la formación en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, preguntado por el juicio que De la Fuente tiene pendiente por un presunto ataque contra un centro de menores no acompañados en El Masnou (Barcelona) en 2019.

La Fiscalía de Mataró-Arenys de Mar pide penas de entre dos años y dos meses y de cuatro años y cuatro meses de cárcel para siete personas, entre ellas el candidato de Vox por Tarragona, y Vázquez lo ha tildado de "maquinaria" contra su formación.

"No dudamos en enfrentarnos a esta maquinaria, no tenemos miedo y asumimos todo el coste. Mi compañero Jordi saldrá inocente igual que saldré yo", ha sostenido al referirse a su condena por delito electoral de este mismo año.

Vázquez ha apuntado que la causa de De la Fuente está en instrucción, que el candidato "tiene todo el derecho del mundo a defenderse", y que cuando se le condene, si es que se le condena, será cuando se podrá preguntar a la formación su opinión sobre asaltos a centros de menores inmigrantes.

Asimismo, ha rechazado valorar la participación del candidato por Tarragona en el Movimiento Social Republicano, un antiguo partido político de extrema derecha disuelto en 2018.

LA CATALUNYA DEL "SOCIALISMO Y EL SEPARATISMO"

Desde el barrio del Besòs i el Maresme de Barcelona, Vázquez ha afirmado que Catalunya ha llegado al límite por los "tiroteos, apuñalamientos, narcopisos, bandas criminales, terrazas de verano donde solo se sientan varones o mujeres con la cara tapada".

"Esta es la Catalunya que ha diseñado el socialismo y el separatismo. Probablemente tengan los dos la misma responsabilidad. Sin embargo, los líderes políticos que han diseñado esto no viven aquí en este distrito de Sant Martí en barrios como Besòs", ha agregado.

Finalmente, ha defendido la propuesta de Vox de "deportación urgente e inmediata de todos los delincuentes, sean legales o ilegales", y ha subrayado que Vox ha defendido esto siempre y no solo ahora por las elecciones como, ha dicho, hacen otras formaciones políticas.