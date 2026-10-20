Xavier Nueno gana el Premio Anagrama de Ensayo con 'La revuelta de los copistas'

El ensayista Xavier Nueno - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barcelonés Xavier Nueno ha ganado el 54 Premio Anagrama de Ensayo, dotado con 10.000 euros, con la obra 'La revuelta de los copistas. Cómo el conocimiento perdió el juicio' que aborda el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El jurado, compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols, ha seleccionado la obra de Nueno entre los 340 originales presentados y que se publicará este miércoles.

El ensayo, un relato de la privatización del saber y su conversión en mercancía, ofrece una "visión original, incisiva y bienhumorada" del desarrollo de la IA que se aleja de las profecías apocalípticas lanzadas por los propios tecnoligarcas y sus consejos de administración y recuerda que en el centro de esta revolución se encuentra algo tan antiguo como la biblioteca.

Nueno (Barcelona, 1990) es doctor en Estudios Visuales y de Medios de la Universidad de Harvard y actualmente enseña en la Escuela Politécnica Federal de Lausana: sus trabajos exploran la historia del conocimiento en la tradición occidental desde sus dimensiones artísticas, políticas, sensoriales y tecnológicas.

Publicó en 2023 'El arte del saber ligero. Una breve historia del exceso de información', donde revisita el mito de la biblioteca universal, y firmó como coautor 'Napa(s). Persistir en lo inacabado' y 'Chaque Mecredi Caracas'.