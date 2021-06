Yolanda Díaz pide prudencia y lamenta el ruido ante la salida del líder del Frente Polisario

"No es comparable lo que está pasando estos días en Marruecos con la circunstancias que tengamos en Catalunya"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido prudencia y responsabilidad y ha lamentado que en estos días ha habido demasiados desencuentros y ruido ante la salida de España del secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Lo ha dicho este miércoles en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha señalado que las situaciones vividas no las quieren volver a repetir: "Me parece que lo que hemos vivido no es bueno".

Díaz ha sostenido que las resoluciones de la ONU se mantienen como estaban y que el Gobierno no ha cambiado de posición: "No hemos tomado ninguna decisión gubernamental que disponga un nuevo suceso en relación a cambios con la resolución de Naciones Unidas, ergo, todo se mantiene como estaba".

Preguntada por si hay similitudes de la situación del Sáhara Occidental con Catalunya, Díaz ha señalado que "no es comparable lo que está pasando estos días en Marruecos con la circunstancias" que haya en Catalunya y ha pedido ser cautos con las palabras.

Preguntada por si el Gobierno le ha invitado a salir de España, Díaz ha sostenido que ningún Gobierno opera así y ha defendido que los derechos humanos y la legislación internacionales deben formar parte del frontispicio como país.

Ha explicado que la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, lleva días trabajando intensamente y haciendo sus tareas debidamente.

El Gobierno de Marruecos fue informado este martes de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, se disponía a abandonar España tras recibir el alta médica y después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz haya decidido no dictar medidas cautelares en su contra, según informaron a Europa Press fuentes diplomáticas.

Ghali ha abandonado España a las 01.30 horas de este miércoles en un avión que ha despegado del aeropuerto de Pamplona con rumbo a la capital de Argelia, Argel, según confirmaron fuentes consultadas por Europa Press.