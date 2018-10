Los 22 hombres de una patera que llegó a Chafarinas serán devueltos a Marruecos

Publicado 20/10/2018 10:51:22 CET

En cambio, serán acogidos por razones humanitarias cuatro mujeres y cuatro menores que iban con ellos en una embarcación

MELILLA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 22 varones adultos que iban a bordo de una patera que llegó la madrugada de este viernes a las Islas Chafarinas serán devueltos a Marruecos, según ha anunciado la Delegación del Gobierno en Melilla.

Iban a bordo de una patera que ocupaban otras ocho personas más; en concreto, cuatro mujeres y cuatro niños menores de edad, que serán acogidos por razones humanitarias.

El Gobierno de la Nación, como viene actuando desde que surgió la inmigración a través de las islas y peñones españoles en el norte de África, tanto con los ejecutivos socialistas como 'populares', pretende impedir con estas devoluciones que las islas y peñones de soberanía española en el Norte de África se conviertan en una nueva vía de entrada de inmigración irregular a España.

La patera con 30 inmigrantes ha alcanzado la madrugada de este viernes las Islas Chafarinas, un archipiélago de soberanía española situado a 27 millas náuticas de Melilla y a 1.9 de la costa de Marruecos, isla habitada por un destacamento militar que se encarga de su custodia y vigilancia, y sin población civil, y posteriormente han sido trasladados por Salvamento Marítimo a Melilla.

Según ha informado un portavoz de la Delegación del Gobierno, la embarcación arribó a las 2,30 horas de la madrugada a las Islas Chafarinas con un total de 30 subsaharianos, 26 de ellos varones, de los cuales cuatro son menores, y cuatro mujeres. "Todos ellos se encuentran en buen estado de salud", ha apuntado la Delegación, si bien desde Salvamento Marítimo se apuntó que dos de ellos requirieron asistencia sanitaria por sendos esguinces de tobillo.

La Delegación ha detallado que "a través de Salvamento Marítimo han sido traídos a Melilla", y ha avanzado que "actualmente se encuentran en dependencias policiales", aunque momentos después anunciaba que los inmigrantes "serán readmitidos por Marruecos en las próximas horas en aplicación del tratado de Islas y Peñones firmado entre los Gobiernos de España y Marruecos en 1992".

A preguntas de Europa Press, se aclaró no obstante que ni las mujeres ni los menores de edad serán repatriados por razones humanitarias. No correrán la misma suerte los 22 varones adultos aunque, han añadido, todo dependerá si reúnen los requisitos para solicitar asilo, si bien desde Delegación no han sabido aclarar si había alguno en esa situación.

El último caso similar ocurrió el pasado 20 de junio de 2018. España entonces devolvió a Marruecos a 8 de los 13 inmigrantes que accedieron el 17 de junio a las Chafarinas, al aplicar el acuerdo de readmisión que existe entre España y Marruecos del 92, mientras que los cinco restantes permanecieron en el país al ser solicitantes de asilo.