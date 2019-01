Casado promete hacer "lo que haga falta" para que recalen en Ceuta las empresas que abandonen Gibraltar por el 'Brexit'

Publicado 03/01/2019 14:41:12 CET

CEUTA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional del PP, Pablo Casado, se ha comprometido este jueves en Ceuta, adonde ha acudido para participar en la proclamación oficial de Juan Vivas como candidato a las elecciones autonómicas de mayo en una ciudad que gobierna desde 2011, a hacer "todo lo que haga falta" si llega a La Moncloa para convertir a la localidad norteafricana en "un enclave estratégico económico" atractivo para las empresas que puedan salir de Gibraltar "en caso de un 'Brexit' duro".

"Cuando volvamos al Gobierno haremos lo que haga falta: ampliar el Puerto, reforzar las conexiones de fibra óptica, mejorar el transporte o volver a estudiar el Régimen Económico y Fiscal (REF) más favorable", ha apuntado el líder del PP, que ha presentado a la ciudad autónoma como "el corazón de España".

"Lo que pase aquí es el futuro de nuestra Nación y con Juan Vivas, que es vuestro mejor embajador en la UE, ante el Gobierno de España y dentro del PP, leal pero exigente, hemos estado planeando el futuro de Ceuta", ha señalado durante su intervención en el acto político organizado en el Parador La Muralla, "como un enclave estratégico inigualable, tal y como ha sido durante siglos fundamental para el Reino de España y muy codiciada por otros por su gente y por su ubicación privilegiada".

Casado ha explicado que "ahora que puede haber un 'Brexit' duro que no deseamos por el que el Reino Unido pierda el pasaporte comunitario para negocios, empresas o sistemas financieros, muchos van a buscar otros enclaves estratégicos".

Él va, "pese a la mala gestión del PSOE", a "decir que, si sale el Reino Unido, por supuesto también Gibraltar", y en ese marco Ceuta sería "una alternativa con un Régimen Económico y Fiscal (REF) capaz de atraer inversiones internacionales dentro de la ley pero con mejores tramos de fiscalidad, con facilidades para servicios financieros, on-line y empresas que generen riqueza, empleo y prosperidad para todos los ceutíes, los españoles y el resto de la UE".

Vivas se ha congratulado por "coincidir" con Casado en que "la frontera de Ceuta, que lo es también de España y Europa, no puede estar como está" y en que "debe dejar de ser un problema permanente para convertirse, con el Puerto, en una fortaleza que sirva de palanca para nuestro desarrollo económico".

También en que la ciudad "no puede soportar una carga de inmigrantes adultos y menores que no podamos asumir". "No podemos soportar una carga insoportable de inmigración porque no es solidario ni justo y necesitamos más policías, guardias civiles, sanitarios, maestros, profesores, funcionarios de prisiones, más presencia del Estado en Ceuta", ha reivindicado el candidato, al que Casado se ha referido como "el mejor" tras encadenar cuatro mayorías absolutas desde 2003.

"Pablo Casado es quien está defendiendo con más contundencia, firmeza y convicción la Constitución, la igualdad de todos los españoles, la monarquía parlamentaria y la soberanía nacional". "Si hay personas, la inmensa mayoría, que quieren todo eso, que no llamen a otra puerta porque no hace falta: eso está en el ADN del PP, aquí está el original", ha rogado al electorado, al que ha señalado que "el patriotismo" y "la convivencia" son "los pilares" de su proyecto político y de la propia ciudad autónoma. "Por eso el PP es el partido de referencia de los ceutíes", ha concluido.