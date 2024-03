Colegio de Médicos de Melilla lamenta que el Gobierno rechace el traspaso de la gestión sanitaria a la ciudad autónoma

MELILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Médicos de Melilla ha criticado que el Gobierno de la Nación haya denegado la solicitud de la Ciudad Autónoma de Melilla para hacerse cargo de la Sanidad en la ciudad española del norte de África, al cumplirse un año desde que convocaron la huelga en Ceuta y Melilla y tras ser suspendida en diciembre para dar "una tregua" ante el nombramiento de una ministra de Sanidad, Mónica García.

A través de un comunicado de prensa, el presidente de la institución Justo Sancho-Miñano ha asegurado que "el Estado ha descartado la posibilidad de encomienda de gestión sanitaria que había solicitado la Ciudad Autónoma para Melilla, una decisión que desde este Colegio Oficial de Médicos se lamenta".

El doctor Sancho-Miñano ha considerado que el Gobierno central "no ha entrado a estudiar de verdad la propuesta", recalcando que "más allá del estatus jurídico, desde esta organización se entiende que la encomienda podría haber sido una vía idónea para mejorar la crítica situación actual y, además, se valoraba como un avance la propuesta de una nueva gestión basada en la presencialidad y la inmediatez, opción del todo imposible con la distante dirección desde la capital de España y sin conocimiento real de nuestros problemas y necesidades".

Además, el presidente de la entidad colegial ha destacado que los diputados nacionales del PP por Ceuta y Melilla, Sofía Acedo y Javier Celaya respectivamente, plantearon una pregunta parlamentaria sobre la situación sanitaria de ambas ciudades autónomas y la respuesta dada por el Gobierno "se ampara en datos que consideramos que no se ajustan a la realidad". En dicha contestación, ha añadido, se expone que se "ha recibido, procedente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, una cuantía de 2.891.272,00 euros que ha destinado íntegramente a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales sanitarios de Ceuta y de Melilla".

Según el dirigente del Colegio de Médicos de Melilla, "a día de hoy, tras más de un año de la declaración de ambas ciudades como zonas de difícil cobertura para la profesión médica y tras más de un año de huelga, no ha habido ninguna mejora salarial, de ningún tipo, que sustente dicho dato".

Asimismo, ha resaltado que "después de la declinación de conceder la encomienda de gestión a Melilla, seguimos instalados en la gestión del no. No, para todo, e inacción, para todo. Ha pasado un año desde la difícil cobertura y dicen que se han gastado casi tres millones de euros en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales, cuando precisamente en las negociaciones dicen que no hay dinero para esas mejoras laborales". "Damos constancia de que esas mejoras laborales no se han producido, con lo cual no sé qué nos espera. Quizá nos espera el absoluto desastre", ha apuntado Justo Sancho-Miñano, presidente del Colegio de Médicos de Melilla.

En la citada respuesta también señalan que en ocho grupos de trabajo de la Mesa Sectorial se ha avanzado en "distintos aspectos para mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales estatutarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria". Destacan, por ejemplo, "la determinación de las medidas de incentivación económica y no económica de la difícil cobertura de los puestos del Ingesa promulgada por Real Decreto". Son decisiones, subrayan, "con el objeto de incentivar la contratación y los resultados están en proceso de implementación".

Justo Sancho-Miñano, sin embargo, ha aseverado que "a estas alturas, insistimos, las condiciones de nuestros profesionales no han mejorado y nadie les ha comunicado ni cómo ni cuándo van a mejorar".