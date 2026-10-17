CPM critica que Melilla alcanza un 43,7% de población en riesgo de pobreza y exige "un plan contra la pobreza infantil"

FOTO CPM de los cinco diputados de CPM. - CPM

MELILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coalición por Melilla (CPM), el principal partido de la oposición en Melilla, ha criticado que Melilla "es la única región del sur de España en la que ha aumentado la pobreza", con un 43,7% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 25,7% de la media nacional, y exige "un plan contra la pobreza infantil".

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este sábado, el diputado de CPM, Emilio Guerra, ha reclamado "medidas urgentes" para combatir la desigualdad y reducir especialmente la pobreza infantil.

Guerra ha basado sus declaraciones en el XVI informe El Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES) a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos citados por el diputado cepemista, seis de cada diez menores melillenses se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que sitúa a la ciudad a la cabeza de España en este indicador. Además, uno de cada cuatro residentes vive en situación de pobreza severa, una proporción que triplica la media nacional.

El representante de CPM ha subrayado que la evolución de Melilla contrasta con la del resto de territorios del sur, donde los indicadores de pobreza han mejorado en los últimos años. A su juicio, estas cifras evidencian que las políticas sociales desarrolladas en la ciudad no están ofreciendo los resultados necesarios.

El diputado de la oposición ha cuestionado la gestión de los recursos públicos de la Ciudad Autónoma y ha sostenido que "el problema no radica tanto en la falta de financiación como en las prioridades de gasto del Gobierno local".

El político ha recordado que "Melilla dispone de un presupuesto superior a los 400 millones de euros" y ha criticado que, "mientras persisten elevados índices de pobreza, se soliciten ampliaciones de crédito para financiar festejos".

El dirigente de CPM ha señalado que el informe de EAPN identifica entre los factores estructurales de la pobreza la estructura productiva, la capacidad de gasto, la vivienda y la financiación. Sin embargo, considera que la situación de Melilla requiere examinar especialmente cómo se distribuyen los recursos disponibles y qué medidas se destinan a los hogares más vulnerables. También ha puesto el foco en la protección de las familias.

Según los datos que ha citado, el 3,3% de la población melillense recibe prestaciones de protección familiar, frente al 5,6% del conjunto de España. Aunque ha reconocido que la elevada proporción de menores y de hogares con hijos contribuye a explicar la incidencia de la pobreza infantil en Melilla, ha considerado que esta circunstancia no justifica la ausencia de una política familiar más ambiciosa.

El diputado de CPM ha advertido asimismo del encarecimiento de la vivienda y de sus consecuencias sobre las economías domésticas. Según los datos expuestos por Guerra, el precio de compra de los inmuebles casi se ha duplicado y las personas en situación de pobreza destinan el 41,7% de sus ingresos a cubrir los gastos de vivienda.

Ante este escenario, ha defendido que el suelo público se destine a promover viviendas asequibles en régimen de alquiler, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a las familias con menos recursos. Guerra también ha alertado sobre la desigualdad económica en la ciudad.

De acuerdo con las cifras que ha citado, el índice de Gini de Melilla se sitúa en 42,3 puntos, frente a los 30,8 del conjunto nacional. Además, sostiene que el 20% de la población con mayores ingresos gana 16 veces más que el 20% con menos recursos, mientras que en España esa relación es de cinco veces. Para el diputado, "estos indicadores reflejan una desigualdad persistente que exige medidas específicas y una mayor intervención de las administraciones públicas".

Entre las propuestas planteadas, Guerra ha reclamado establecer un complemento autonómico al Ingreso Mínimo Vital destinado a hogares con menores que no puedan acceder a esta prestación por no cumplir alguno de sus requisitos, relacionados, entre otros aspectos, con el empadronamiento, la residencia legal, la composición de la unidad de convivencia o la edad.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de aprobar un Plan Melillense contra la Pobreza Infantil para el periodo 2027-2030, con objetivos medibles y una memoria económica que permita evaluar su aplicación y resultados.