La delegada en Melilla admite que Marruecos no ha dejado pasar a ninguna persona a su país por el coronavirus

MELILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha admitido este lunes que desde que Marruecos cerró el viernes sus fronteras melillenses por la crisis del coronavirus las autoridades policiales no han dejado pasar "a ninguna persona desde entonces", ni siquiera a sus propios nacionales, entre los que se encuentran más de 50 viajeros que han acampado frente al puesto fronterizo de Beni Enzar.

En rueda de prensa, Moh ha asegurado que "es Marruecos el que no deja que estas personas vuelan a su país de origen, no España". "Se están haciendo gestiones y se van a seguir haciendo para ver si Marruecos acepta a sus nacionales, pero son los propios perjudicados los que tendrán que hacer también gestiones ante su país", ha avanzado.

Siguiendo con este tema, el consejero de Política Social, Mohamed Mohand (PSOE), ha revelado que tanto desde la Delegación del Gobierno como desde la Ciudad Autónoma --a través de la Consejería de Distritos-- "se ofreció un lugar donde alojarse, ropa, mantas y comida a las personas que están protestando ante la frontera para poder volver a Marruecos y estos la han rechazado".

En este sentido, la delegada ha puesto en valor la labor del consejero de Distritos, Mohamed Ahmed, y la colaboración de la Ciudad Autónoma con la Delegación para colaborar con los marroquíes atrapados en Melilla por el cierre fronterizo y la decisión del reino alauí de denegarles el paso a su país.

RETORNO DE ESPAÑOLES

Por otro lado, Sabrina Moh ha subrayado en cambio que, desde que se lanzó el aviso de que se iba a proceder a dicho cierre de la frontera entre Melilla y Marruecos la noche del jueves de forma unilateral por las autoridades marroquíes, "fueron muchos los melillenses que retornaron".

No obstante, ha reconocido que otras personas, "bien porque no se enteraron del aviso, bien porque estaban lejos de Melilla", no pudieron hacerlo antes de que se materializará el cierre de la frontera. Por ello, ha asegurado que la Delegación y las autoridades españolas han estado haciendo gestiones para que estas personas pudieran retornar a Melilla durante todo el fin de semana.

En cualquier caso, Moh ha pedido que "si hay alguna persona que se encuentra en Marruecos y tuviera algún problema en retornar a Melilla no dude en contactar con la Delegación para que se lleven a cabo las gestiones pertinentes y puedan acceder a la ciudad".