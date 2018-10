Ecologistas de Melilla denuncian un vertido en la playa y sospechan de "una trama"

Actualizado 01/07/2018 21:36:13 CET

MELILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ecologista Guelaya de Melilla ha denunciado ante la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil un vertido de arena en la nueva playa de Horcas Coloradas y "sospecha que se trata de una trama que gestiona ilegalmente residuos de construcción para provecho propio, por lo que consideramos que no solo se trata de un atentado ambiental, sino también de un fraude económico".

Los ecologistas han asegurado que en Melilla no se ha producido ningún proceso de evaluación ambiental para este tipo de vertidos, por lo que Guelaya no ha podido presentar alegaciones.

Según han indicado, "la información de la que Guelaya dispone hace pensar que en Melilla no se cumplen los mismos trámites que en otras comunidades autónomas españolas, porque hemos sabido que no existe proyecto técnico que tramitar a información pública, y que las instrucciones eran verter en la playa arena de residuos de construcción, que solo puede proceder de dos empresas en Melilla, y el vertido no se ha contratado con ninguna de las dos empresas".

Guelaya ha pedido a la Consejería de Coordinación y Medio Ambiente (PP) que debe defender a los melillenses y vigilar que las obras que se hacen en las playas, como autoridad ambiental, "responda a lo proyectado, y en su defecto, que sea realizado por empresas autorizadas a gestionar y valorizar residuos".

Por su parte, ha solicitado al Gobierno de la Nación (PSOE) que debe actuar para conseguir que las actuaciones que la Dirección General de Sostenibilidad ha promovido en Melilla en materia de playas "pasen los procedimientos de información pública que denuncia en Málaga un diputado de su partido".