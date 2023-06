España y Marruecos acuerdan aumentar de uno a cuatro los carriles de la frontera para residentes en Melilla

MELILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha avanzado este miércoles que, gracias a las negociaciones con Marruecos, se ha conseguido la habilitación de cuatro carriles en la frontera de Beni-Enzar para el tránsito de ciudadanos melillenses frente a uno que tenía hasta esta mañana. La medida se ha adoptado después de que anoche se produjera una concentración de más de un centenar de personas denunciando "la discriminación" de los españoles melillenses frente a los migrantes marroquíes de la Operación Paso del Estrecho (OPE), al soportar esperas de más de diez horas frente a 90 minutos de los marroquíes tras haber dado Marruecos preferencia a este colectivo desde el inicio de este dispositivo de especial de atención a migrantes de su país que regresan desde Europa a su país natal para pasar las vacaciones de verano.

A pregunta de los periodistas tras participar en un acto en favor del colectivo LGTBI, Sabrina Moh ha asegurado que "todos los carriles del lado español están abiertos y con todos los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado necesarios" para poder dar respuesta a las demandas de la ciudadanía melillense. "Nosotros no tardamos en hacer los controles. Pasamos los verificadores de manera inmediata, de manera eficaz", ha explicado.

La responsable gubernamental ha negado que la falta de fluidez se dé en el lado español, "dado que, de ser así, una vez transitada la parte española de la frontera, nos encontraríamos con que, en el lado marroquí, los carriles de vehículos estarían vacíos y no es así".

Al respecto, ha recalcado que "nosotros tenemos habilitados todos los carriles. Marruecos tiene habilitados tres carriles para la OPE y uno para la ciudadanía de Melilla. Lo que hemos hecho es negociar con la parte marroquí y hemos conseguido que se abra un segundo carril para los ciudadanos de Melilla" aunque horas después comunicaba que "ya eran cuatro los carriles abiertos para los melillenses".

"Ellos -ha señalado en referencia a las autoridades marroquíes- nos trasladaron que iban a habilitar tres carriles OPE para poder dar respuesta a las personas que llegan de los barcos porque no es lo mismo la fiscalización y los controles que tienen que pasar los ciudadanos melillenses que los ciudadanos OPE, que tienen que hacer todo el tema de la documentación y una serie de actuaciones que los residentes no deben hacer".

En este sentido, ha añadido que "supongo, porque no he tomado yo esa decisión, que el país vecino habilita más carriles para los pasajeros OPE habida cuenta de la dificultad que tienen esos controles", al tiempo que ha aseverado que "estos ciudadanos no tienen ningún tipo de preferencia ni prioridad y que también están padeciendo largas esperas".

En cualquier caso, Moh ha trasladado "todo su cariño" a los ciudadanos melillenses que han tenido que sufrir esperas en la frontera que han superado por momentos las diez horas y ha querido dejar claro que el objetivo de la Delegación es siempre facilitar el tránsito.

Sabrina Moh, no obstante, ha informado la existencia de una gran afluencia de personas que han transitado, dado que han sido 20.000 las personas que han cruzado la frontera de Beni-Enzar en estos tres últimos días.

PROTESTAS EN MARRUECOS

A propósito de la protesta del martes en la frontera entre Melilla y Marruecos, producida en el lado español, la delegada ha explicado que, a pesar de que no se había pedido permiso para la concentración, se autorizó la misma porque "entendemos que los ciudadanos deseen mayor fluidez a la hora de transitar al país vecino".

No obstante, habida cuenta de que las retenciones no se producen por los controles del lado español, Moh ha invitado a uno de los políticos participantes, el presidente del nuevo partido "Somos Melilla", el diputado electo de la Asamblea Amin Azmani, a convocar dichas protestas al otro lado de la frontera. "Le pido encarecidamente a Azmani que pase la frontera de Beni-Enzar y se siente en la carretera y haga también esas protestas al otro lado y traslade sus peticiones de más fluidez al Gobierno de Marruecos", ha instado.

A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de abrir el puesto fronterizo de Farhana, la delegada ha explicado que se está implantando la frontera inteligente, con los verificadores en el paso de Beni-Enzar, algo de lo que carece Farhana. "Hay cuestiones técnicas que imposibilitan que, ahora mismo, a día de hoy, el paso fronterizo de Farhana pudiera abrirse", ha indicado.

Con respecto a Beni-Enzar, Moh ha indicado que la frontera inteligente tiene varias fases, cuya fase final es la apertura propiamente dicha, "algo para lo que, las obras que se están acometiendo están muy avanzadas y cuya puesta en funcionamiento va a ser una realidad en poco tiempo". No obstante, "ya tenemos una fase iniciada con el tema de la verificación funcionando para la documentación", ha remachado Sabrina Moh