Gloria Rojas deja la Secretaría General del PSOE de Melilla y su escaño de diputada "por razones personales"

MELILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gloria Rojas ha anunciado este miércoles que deja la Secretaría General del PSOE de Melilla y el acta de diputada en la Asamblea "por razones personales". Rojas, que regresará a su plaza de profesora de la Universidad de Granada (UGR) en Melilla, ha manifestado que tiene "claro que es el momento de dar un paso al lado, que no un paso atrás, sino un paso al lado, de dejar paso a nuevos proyectos".

En rueda de prensa, Gloria Rojas ha declarado que deja la Secretaría General del Partido Socialista de Melilla y también el acta de diputada en la Asamblea y que su decisión la ha tomado "de forma personal tras 13 años al frente del partido".

Tras la convocatoria del Congreso Extraordinario, que tendrá lugar el 20 de abril, la líder socialista ha querido expresar los motivos de esta decisión, aunque ha asegurado que no dejará el partido porque seguirá "trabajando siempre por estas siglas, con lealtad absoluta y con el convencimiento de que somos el mejor partido para este país y el mejor partido para esta ciudad".

"Tengo claro que es el momento de dar un paso al lado, que no un paso atrás, sino un paso al lado, de dejar paso a nuevos proyectos y desde luego muy, muy orgullosa de haber hecho todo lo que he hecho en este tiempo, junto, por supuesto, con mis militantes y con mis equipos", ha subrayado.

Rojas ha señalado que "el mejor momento", con el PSOE de Melilla "muy bien considerado en el ámbito local y, por supuesto, también en Ferraz", donde por primera vez hay una persona de Melilla en la Comisión Ejecutiva Federal y en la Comisión de Listas, en referencia a Sabrina Moh.

"Me voy porque he sido candidata tres veces y dos secretaria general y he decidido no presentarme más a ninguna de las dos cosas. Y soy una gran convencida de que los cambios son buenos, de que las etapas terminan y es el mejor momento de hacerlo ahora", ha señalado y ha apuntado que quedan algo más de tres años para las próximas elecciones municipales y "hay tiempo para consolidar otro proyecto", ha recalcado.

La número uno de los socialistas locales ha reiterado su firme compromiso y lealtad con el PSOE de Melilla, con el PSOE y con el proyecto de Pedro Sánchez. Así, ha finalizado su intervención agradeciendo a todas las personas que la han acompañado en su andadura política en estos 13 años.