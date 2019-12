El Gobierno de Ceuta exige al Estado que traslade a la península a 360 menores extranjeros no acompañados

Publicado 19/12/2019 17:16:30 CET

El presidente del Ejecutivo de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado este jueves que buscará el apoyo del resto de partidos con representación en la Asamblea autonómica para exigir al Gobierno central "que asuma la situación de emergencia existente en la ciudad con los menores extranjeros no acompañados y los traslade a la península para garantizar que no haya un número superior a la capacidad de acogida del Centro de Realojo Temporal", cifrado en 60 niños migrantes solos.

Actualmente, según ha detallado Vivas en rueda de prensa, la Administración autonómica tutela a 420 jóvenes foráneos, según ha dicho, un 70 por ciento más que en verano, cuando su número se cifraba en 250. "No tenemos más capacidad de acogida porque superamos una presión que excede con mucho la que, por tamaño y capacidades, podemos soportar", ha explicado el presidente.

"La solución está en manos del Estado y solo el Gobierno de la Nación, por razón de competencias y recursos, puede resolver esto de formla justa, razonable y equitativa", ha argumentado el líder del Ejecutivo local, que ha recordado que el artículo 149 de la Constitución atribuye a la Administración General la competencia exclusiva en materia de inmigración.

En términos comparados, Vivas ha explicado que si la ratio de MENA por población de Ceuta se trasladase a toda España "debería haber 300.000 y actualmente se contabilizan 12.000". "Estamos en una situación de absoluta emergencia que es insostenible sin contar los que hay en la calle, que no son pocos, 150 ó 200", ha añadido el presidente, que citando a la Policía Local ha apuntado que durante las dos primeras semanas de este mes han llegado a Ceuta unos 60 más.

Desde el punto de vista de la Administración local "este es un asunto de alcance nacional y hay que repartir la carga entre todas las autonomías como en su momento se hizo cuando Canarias pasó por una coyuntura parecida".

Vivas también ha recordado que "el Estado es el competente tanto en la frontera para adoptar medidas e impedir su entrada como para conseguir que Marruecos colabore, asuma su responsabilidad y acepte la reagrupación familiar y el retorno en beneficio de los menores y del interés general", lo que sería "la solución definitiva".

"FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA"

El de los menores fue uno de los tres "asuntos fundamentales y vitales para la estabilidad de Ceuta" que Vivas trasladó a Pedro Sánchez por teléfono el martes, cuando también reclamó más efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para la ciudad y "un acuerdo del Consejo de Ministros" que dé continuidad a los convenios con los que el Estado cofinanciaba hasta ahora la desalación de agua y el impacto del hecho fronterizo en los servicios, un total de 7,2 millones de euros al año.

"Si no se hace es porque no hay voluntad política, no por argumentos técnicos, porque ha habido una decisión política de no querer hacerlo", ha lamentado el presidente de Ceuta, que ha explicado que la respuesta de Sánchez a sus peticiones no fue más allá de asegurar que "la cohesión territorial será una prioridad de su Gobierno", que conoce los "problemas singulares" de la ciudad y que "volveríamos a hablar".