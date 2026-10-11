La Guardia Civil rescata a dos perros "en situación de extrema vulnerabilidad" en una finca y denuncia a dos personas

Los dos perros rescatadas por la Guardia Civil en Melilla. - GUARDIA CIVIL

MELILLA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Melilla ha rescatado a dos perros "en situación de extrema vulnerabilidad" y denunciado a dos personas, un hombre y una mujer naturales de la ciudad, tras detectar presuntas infracciones relacionadas con la identificación obligatoria y la situación sanitaria de los dos canes localizados en los terrenos de un antiguo enclave agrícola y ganadero de Melilla.

Según ha informado la Comandancia, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) tuvieron conocimiento de la posible presencia de dos animales en situación de abandono y, tras desplazarse hasta el lugar, encontraron a los animales atados en el exterior de una edificación rústica deshabitada.

Ha explicado que "aunque los perros presentaban aparentemente un buen estado físico, los agentes comprobaron que permanecían vinculados al inmueble bajo el cuidado informal de dos particulares". Durante la inspección, la patrulla verificó, a través de la documentación facilitada por una de las personas identificadas, que la última vacunación antirrábica obligatoria de ambos animales databa de junio de 2025, por lo que no contaban con la cobertura sanitaria exigible en la actualidad.

En el transcurso de las actuaciones, el portavoz policial ha asegurado que la mujer manifestó a los agentes que proporcionaba alimento a los perros de manera altruista, mientras que el hombre reconoció que se encargaba de su mantenimiento.

Según la Guardia Civil, este último también "manifestó su negativa a implantar el microchip obligatorio y a formalizar el pasaporte sanitario de los dos animales, con el propósito de evitar figurar como titular legal de los mismos".

La Comandancia ha recordado que la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales distingue entre la titularidad legal y la responsabilidad derivada de la custodia efectiva. Por ello, la ausencia de reconocimiento voluntario de la propiedad no exime de las obligaciones administrativas vinculadas al cuidado de los animales.

Según ha destacado, la falta de identificación mediante microchip y de inscripción registral "constituye una infracción administrativa grave". Tras detectar las presuntas irregularidades, la Comandancia ha remitido las actas correspondientes a la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla para que compruebe el historial de los animales, supervise las condiciones de alojamiento y habitabilidad y valore, en su caso, la apertura del correspondiente expediente sancionador.

Las infracciones graves contempladas en la Ley 7/2023 pueden conllevar multas de entre 10.001 y 50.000 euros, sin perjuicio de otras medidas que pueda adoptar la Administración competente, incluido el decomiso de los animales cuando resulte necesario para proteger su integridad.