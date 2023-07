Imbroda admite tras ser investido presidente de Melilla que "no espera transición ejemplar" del Gobierno de De Castro

MELILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Juan José Imbroda, que ya es oficialmente presidente de Melilla tras la publicación de su nombramiento por parte del Rey Don Felipe VI en el BOE y haber jurado el cago la tarde-noche del sábado "para no perder ningún minuto", ha admitido que "no espera una transición de poder ejemplar" por parte del Gobierno presidido por Eduardo de Castro.

A pregunta de los periodistas, ha explicado que si bien ha fijado para el próximo sábado 15 de julio el acto solmene de toma de posesión del cargo con entrega del bastón de mando y la imposición del collar incluidos, ha querido adelantar solo horas después de ratificarse su nombramiento real en el BOE para poder empezar a trabajar desde este fin de semana y el lunes nombrar a los nuevos miembros de su Gobierno, entre vicepresidentes, consejeros y viceconsejeros, todo ello después de que su elección se haya retrasado 20 días por fallido recurso judicial presentado por cepemistas pidiendo la repetición de las elecciones.

Imbroda, tras conocer los primeros pasos dados por el anterior Ejecutivo, como la ausencia por completo de CPM en su investidura o la negativa del anterior gabinete de prensa de facilitar las claves de las redes sociales oficiales del Gobierno de Melilla, "no se espera una transición de poder modélica". El popular ha asegurado que "es pesimista" en cuanto a la colaboración que pueda prestar el anterior Gobierno para realizar una transición ejemplar: "Hasta el bastón" se han negado a facilitar por parte de la anterior Presidencia que ocupaba Eduardo de Castro, ha aseverado.

En cuanto a las distintas consejerías, dirigidas por CPM y PSOE, tampoco espera que la cosa vaya a mejor: "No, no soy optimista en ese sentido, de todos modos, ya sabéis que el lunes están cesados todos los consejeros y viceconsejeros (todo el personal de confianza fue destituido e mismo sábado), y tenemos la gran oportunidad de haber hecho una lista con gente con experiencia" para comenzar a trabajar desde el primer día.

Imbroda ha defendido su decisión de incluir en su lista a personas con un bagaje personal y profesional con otras que son nuevas: "Si yo llego aquí renovando al cien por cien, ¿qué hacemos el primer día, el segundo, dentro de tres meses? Aquí tienes que llegar con la lección aprendida y tienes que ponerte a los mandos desde el primer minuto" ha apuntado.

En cualquier caso, ha asegurado que no le importa que las consejerías anteriores no colaboren porque confía en que las personas a las que nombrará no necesitarán de la ayuda de sus antecesores "porque son gente experimentadas" en las áreas que ocuparán.

El presidente ha admitido que una cosa tiene clara: que lo que se encontrarán en las distintas áreas no será nada halagüeño: "No hace falta tampoco que vayan si no quieren, que no vayan a decirnos cómo están las cosas porque ya sabemos que están muy malamente" ha lamentado.

Imbroda se ha mostrado crítico con la actitud de CPM, al no asistir a su toma de investidura, pero no le sorprende ni ello ni otras cuestiones relacionadas con esta formación: "Yo creo que es momento de que se disuelva" ha concluido.