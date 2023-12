Imbroda pide a la marcha pro Palestina que "deje de usar a los niños" y le responden que "lo inhumano" son las muertes

MELILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Ciudad Antónima de Melilla, Juan Imbroda, ha pedido a los organizadores de la marcha pro Palestina que ha tenido lugar esta semana en la ciudad española del norte de África que "deje ya de usar a los niños" simulando ser cadáveres de menores palestinos y éstos le responden que lo que "es inhumano" son las muertes provocadas por Israel.

Imbroda, tras ver las imágenes y vídeos de la marcha, se ha mostrado muy crítico con la gran presencia de menores de edad portando muñecos ensangrentados que simulaban ser niños muertos por los bombardeos de Israel sobre Gaza o los pequeños en el suelo fingiendo estar fallecidos.

"Es inconcebible que hayan utilizado a niños en esa representación. ¡Dejad a los niños en paz!", ha reaccionado Imbroda a través de sus perfiles en redes sociales. Ante las respuestas que causó su afirmación, Imbroda se ha reafirmado: "No manipuléis, ¡dejad de utilizar a los niños melillenses!".

En cambio, el portavoz de la Plataforma de Apoyo al Pueblo Palestino y convocante de la marcha, el abogado Mohamed Bussián, ha replicado que "lo que resulta inaceptable ética, moral y políticamente, lo que resulta inhumano y criminal, es el asesinato, los crímenes horrendos cometidos contra más de siete mil niños por parte del ejército de Israel". "Lo que denota ser hasta cómplice", ha añadido ante ese tipo de respuestas.

Bussián ha justificado la presencia de niños en la marcha señalando que "queríamos simple y llanamente hacer lo que se han hecho en otras iniciativas, en otras manifestaciones y concentraciones a lo largo del mundo con motivo de los crímenes cometidos en Palestina o en Ucrania, que es significar el sufrimiento de los niños".

También ha intervenido en esta polémica el diputado del partido Somos Melilla, Amin Azmani, al señalar que en algunos casos en la ciudad existe "empatía y humanidad selectiva" porque no reciben las mismas críticas protestar y condenar los crímenes y miles de civiles muertos en Ucrania a manos de Rusia o contra los atentados de Hamas del 7 de octubre con 1.200 civiles muertos en Israel, que en el caso de los 15.000 civiles muertos en Palestina a manos de Israel con el argumento de "se tensiona a los ciudadanos y no queremos que Melilla sea una caja de resonancia de conflictos internacionales".

Amin Azmani se ha preguntado: "¿Por qué unas víctimas sí y otras no?" y responde con dos palabras: "hi - po - cre - sí - a. co - bar - dí - a".