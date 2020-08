La Justicia rechaza por segunda vez el confinamiento del CETI de Melilla con 1.350 personas

El consejero señala que han tenido que reabrir las puertas del CETI a pesar de tener ocho contagiados y 200 contactos

MELILLA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La justicia ha rechazado el segundo intento del Gobierno de Melilla de confinar el Centro de Temporal de Inmigrantes (CETI) tras desestimar la petición de la autorización judicial tras ser rechazado la misma en una primera sentencia. El consejero de Salud Pública ha lamentado esta decisión al asegurar que existe "un brote" con ocho acogidos con coronavirus y admite que se han visto obligados este viernes a reabrir las puertas de un centro con 1.350 personas.

En el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Melilla ha resuelto que "no ha lugar a ratificar la Orden" de la Consejería de Economía y de Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla denominada 'Medidas sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el término municipal de la Ciudad de Melilla', dejando sin efecto la misma, con todos los efectos que ello conlleva.

En la resolución del Juzgado melillense, el magistrado ha subrayado que la medida ahora rechazada "es exactamente igual (*) a la que fue denegada por Auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de esta Ciudad (DI 4/20) en funciones de guardia" de fecha 24 de agosto de 2020, donde se subrayaba que un confinamiento de estas características trasciende las competencias de la Consejería de Salud Pública.

Para el juzgador, "en resumen, se pretende el cierre del CETI --con una población de 1354 residentes -más un número no especificado de trabajadores-- sea confinada en su interior (lugar donde, se reconoce, no se cumplen las normas mínimas de seguridad e higiene) por siete residentes positivos confirmados (que ya no están en el centro, al menos cuatro de ellos), 43 internos sospechosos aislados, 150 internos sospechosos por contacto directo (en cuarentena) y 5 trabajadores confirmados". "Esto es, nueve confirmados (de casi 1400) y 193 sospechosos" ha añadido la sentencia.

La decisión judicial no es firme y la Ciudad Autónoma de Melilla podrá recurrir la misma ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) con sede en Málaga.

MALESTAR EN SALUD PÚBLICA

Nada más conocerse la sentencia, el consejero de Salud Pública de Melilla, Mohamed Mohand (PSOE), ha expresado su malestar con la decisión judicial con un tuit en el que afirma que "el CETI a día 28 de agosto sufre un brote con 8 personas positivas en Covid-19 y aproximadamente 200 contactos estrechos".

Mohamed Mohand ha añadido que con "un centro con 1.400 residentes, el juzgado de lo contencioso administrativo no ratifica el confinamiento del CETI y se procede a su reapertura".