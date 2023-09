Melilla concede su Medalla de Oro a Andalucía con los votos de PP, PSOE, Vox e independientes y la abstención de CPM

MELILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Asamblea de Melilla ha aprobado este miércoles la concesión de la Medalla de Oro 2023 "al Pueblo de Andalucía", representado en su institución, la Junta de Andalucía, con los votos a favor del PP, PSOE, Vox y Somos Melilla y la abstención de Coalición por Melilla (CPM).

En la sesión, la encargada de defender la propuesta ha sido la portavoz del Gobierno de Melilla y consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar (PP), quien ha subrayado los vínculos históricos que unen a Melilla y Andalucía, y que serán refrendado con un convenio de colaboración entre ambas regiones en materias diversas, desde la educación, a la cultura, el turismo y otras áreas para beneficio de ambas.

Fadela Mohatar ha manifestado que "Andalucía ha decidido por primera vez, tras décadas de historia de nuestras autonomías, dar un histórico acercamiento a Melilla y eso es importante", en referencia al acuerdo alcanzado el 13 de marzo de 2019 por los presidentes de la Junta y la Ciudad Autónoma, Juanma Moreno y Juan José Imbroda respectivamente, y que ahora se pretende poner en marcha tras recuperar el PP el gobierno melillense después de cuatro años en la oposición en los que el nuevo Ejecutivo de PSOE, Cs y CPM no aplicó dicho convenio.

La portavoz melillense ha subrayado que "este gobierno quiere aceptar esa generosidad y por eso pide su apoyo a la Asamblea para aceptar y corresponder a esta parte hermana del pueblo español".

Mohatar ha recordado que el acuerdo firmado en 2019 y que ahora pretende retomar el Gobierno que surgió de las elecciones de mayo de 2023 "abarcaba todos los campos y beneficiaba a los melillenses netamente en sanidad, cultura, turismo, educación, deporte, emprendimientos empresariales, comunicaciones, etc.".

La propuesta popular ha recibido el voto a favor de tres de los cuatro partidos de la oposición: PSOE, Vox y Somos Melilla. En el caso de Vox, sin reproches a los populares, después de que su presidente José Miguel Tasende se haya mostrado favorable a la concesión de la Medalla de Oro de Melilla al pueblo de Andalucía por ser "uno de nuestros hermanos en la gran familia que es España". PSOE y Somos Melilla también han dado su respaldo a la iniciativa pero no sin antes criticar que "no hubiera habido consenso" para aceptar las demás propuestas de concesión de Medallas de Oro realizadas por los dintintos grupos.

Por último, CPM ha explicado que no podía votar a favor porque "la medalla de oro a la Junta de Andalucía tiene un carácter 100% político: el PP quiere pasear a uno de sus barones por Melilla como es Juanma Moreno". Su portavoz, Emilio Guerra, ha manifestado que "nos abstenemos por respeto al pueblo andaluz" al tiempo que ha resaltado que "es una pena no haber reconocido y apoyado a la Selección Femenina de Fútbol tras conseguir el Mundial y sus jugadoras, pero para PP no son merecedoras" ha apuntado sobre la propuesta que había realizado su formación para reconocer a las campeonas del mundo de fútbol 2023.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), le ha confirmado que asistirá personalmente al acto de entrega de la Medalla de Oro al "Pueblo de Andalucía", que se otorgará en la Ciudad Autónoma con ocasión del 'Día de Melilla' el próximo 17 de septiembre, fecha en la que se conmemora los 526 años de españolidad de Melilla.