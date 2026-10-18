Melilla inyectará 2,4 millones de euros en la economía local mediante ayudas a empresas y comercios

Ester Donoso, presidenta de la sociedad pública Proyecto Melilla SA. - GOBIERNO DE MELILLA

MELILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ciudad Autónoma de Melilla, a través de su sociedad pública Proyecto Melilla S.A. (Promesa), destinará 2,4 millones de euros a ayudas para impulsar la economía local y apoyar al tejido empresarial, según ha anunciado la presidenta de la entidad, Esther Donoso.

Entre las iniciativas previstas figura una nueva convocatoria de ayudas para la mejora y modernización de locales comerciales y de servicios, dotada con 750.000 euros. La convocatoria da continuidad a una línea anterior que agotó su presupuesto de un millón de euros, lo que, según Donoso, demuestra la elevada demanda de este tipo de subvenciones entre los empresarios melillenses.

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 3 de noviembre. Las ayudas permitirán subvencionar inversiones destinadas a mejorar los establecimientos, con importes de hasta 10.000 euros, para actuaciones como la instalación de aire acondicionado, la adquisición de ordenadores y mobiliario o la realización de pequeñas reparaciones.

Donoso ha destacado que esta línea de apoyo responde a las necesidades de numerosas empresas que precisan acometer inversiones para mejorar sus negocios y prestar un mejor servicio a sus clientes.

La presidenta de Promesa ha explicado que la convocatoria tiene como objetivo facilitar, mediante subvenciones financieras, la mejora y modernización de locales comerciales y de servicios destinados a la gestión y atención al público de pequeñas y medianas empresas (pymes) ubicadas en Melilla.

Podrán beneficiarse las empresas y los empresarios individuales que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras, tengan su domicilio fiscal en la ciudad y dispongan de un local abierto al público con las licencias y autorizaciones necesarias para desarrollar su actividad.

Las empresas solicitantes deberán estar constituidas y dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad correspondiente, con al menos 12 meses de antelación a la publicación de la convocatoria. Además, deberán encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y acreditar la viabilidad técnica, económica y financiera de las inversiones previstas.

Donoso ha detallado que las ayudas están dirigidas a la adquisición de activos fijos materiales nuevos y a actuaciones que mejoren la calidad del servicio o incrementen el valor de la empresa. Entre las inversiones contempladas se encuentran el equipamiento informático, el mobiliario, las instalaciones de climatización e iluminación y las obras de reforma o acondicionamiento de los establecimientos.

Ha apuntado que las bases establecen una inversión máxima subvencionable de 14.000 euros para el conjunto de los conceptos admitidos, aunque el importe de la ayuda anunciado para esta convocatoria alcanza los 10.000 euros por beneficiario.

En el caso de las obras y las instalaciones, los gastos de materiales deberán acompañarse de las correspondientes facturas de mano de obra, construcción, instalación o montaje, y viceversa.

Quedan excluidos, con carácter general, los bienes inmuebles, los artículos de segunda mano, los vehículos y otros elementos de transporte, los trabajos propios de la empresa y los bienes sujetos a arrendamiento financiero. Tampoco se admitirán teléfonos móviles, tabletas y otros dispositivos portátiles susceptibles de uso particular, salvo que cumplan las condiciones específicas previstas en las bases para su vinculación directa con la actividad empresarial.

Por último, ha apuntado que no podrán acceder a las subvenciones las empresas que tengan concedidas ayudas anteriores pendientes de justificación. Cada empresa podrá presentar un máximo de dos solicitudes durante la convocatoria, siempre que correspondan a locales diferentes, con ubicaciones y licencias de apertura independientes.

Con esta nueva línea de financiación, Donoso ha dicho que Promesa pretende "favorecer la modernización de los negocios melillenses, mejorar la competitividad de las pymes y contribuir a la actividad económica de la ciudad, dando continuidad a un programa de ayudas que ya agotó su anterior dotación presupuestaria".