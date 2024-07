Melilla pide ser solidaria con Canarias con los menores pero pide al Gobierno de la Nación financiación para mantenerlos

MELILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed (PP), ha manifestado que "en Melilla entendemos que no hay otra vía posible más que la solidaridad" con Canarias y las autonomías que tengan una sobreocupación de sus centros de acogida pero ha subrayado que "no se puede pedir obligatoriedad a las comunidades receptoras de estos menores" hasta que no se fije la financiación para atender a estos niños.

A pregunta de los periodistas, Randa Mohamed ha explicado que "un menor no deja de ser menor al año", planteando el desafío financiero que esto representa.

La popular ha añadido que "cuando tú me das el menor y me das una financiación, a lo mejor tiene 15 años. Los próximos tres años, ¿quién los cubre?" se ha preguntado.

A su juicio, esto refleja "la complejidad de la situación y la necesidad de un consenso entre las comunidades". Por ello, la titular de Políticas Sociales melillense ha enfatizado que "esto tiene que ser elevado a una Conferencia de Presidentes", dado que afecta a la economía de una ciudad o comunidad autónoma.

Ha mencionado que "actualmente hablamos de 13 o 14 menores por comunidad", pero ha advertido que "no va a ser una vez, ni dos, ni tres". La consejera ha apoyado el reparto de menores en Canarias, reconociendo que "la situación ahora mismo es muy crítica".

Finalmente, ha insistido en que "esto tiene que estar bien organizado", sugiriendo que debe ser un problema estructural y no un cambio temporal. "No se le puede pedir (a las regiones que reciban a estos menores de otras autonomías) que aporten directamente de su dinero", ha recalcado, subrayando la necesidad de una financiación suficiente "para que las comunidades puedan cumplir con su responsabilidad en la acogida de menores".